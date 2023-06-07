陳玉珍曝「郭台銘可能獨立參選」　預判侯友宜「有機會反敗為勝」

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘動向備受政壇關注，傳出郭獲得地方要角獻策3套方案，其中包含獨立參選。對此，「挺郭」國民黨立委陳玉珍表示，就她認為，有可能發生郭台銘獨立參選，但不可能發生「換侯」，而以郭的個性，她判斷「侯郭配」不容易。另外陳玉珍也提及，最近她手上的民調，顯示民眾黨2024總統參選人柯文哲的民調領先國民黨2024總統參選人侯友宜，但她認為侯仍有機會反敗為勝，只是在很多議題上面要努力。

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者湯興漢攝）

據《鏡週刊》報導，挺郭地方要角向郭台銘提出未來政治生涯3套方案，一是等待換掉國民黨總統參選人侯友宜或是郭獨立參選；二是尋求與民眾黨總統參選人柯文哲合作，組成郭柯配或柯郭配；三是放棄參選，但全力輔選挺郭派立委。

對此，陳玉珍在訪談節目《豈有此呂》中表示，那是媒體媒體報導，她不覺得是出於郭辦，而應該是媒體推斷，只是這些推斷跟周邊郭台銘的支持者說得很接近；陳也表示，就她認為，「（郭台銘獨立參選）我覺得有可能發生的事情」，但不可能發生「換侯」，國民黨主席朱立倫也說過絕對不會。

針對「郭柯合」，陳玉珍說，她個人覺得，以她在看，相信郭台銘跟柯文哲互動很多，且是直接而非間接，只是這要看郭跟柯的意願。主持人呂捷追問「郭柯配」可能性，陳玉珍表示，這牽扯到誰當副手，就更複雜；呂捷再問「侯郭配」，陳則說，以郭的個性，「如果在我判斷不容易」，郭如果當副手會比較可惜，因為郭的能力好，且執行力、頭腦跟國際觀也好。

談及「柯郭配」時，陳玉珍再指，當副的對郭台銘才能有點太可惜，對國家來講也太可惜，以郭的想法，應該不會去想什麼位置，「我個人這樣認為」，郭一直在想怎麼落實他和平宣言的理念。呂捷聽聞後詢問，侯友宜如果答應接受郭台銘的和平宣言，且答應執行，郭會居於副手嗎？陳玉珍說：「我不知道。」

只是陳玉珍也說，她真的不知道郭台銘的意願，但民間的確有很多支持郭獨立參選的聲音，「我旁邊的人就是那時候郭沒被徵召，真的很多人要投柯耶」；依據她的觀察，郭台銘心心念念就是為中華民國拚經濟跟兩岸和平，應該會看誰比較可以幫他達成這個想法，但民間（挺郭參選）聲浪真的很高。

另外陳玉珍表示，「最近的民調都是柯比較領先，最近事實上我們手上還有一些民調，都是這樣子」，但她認為侯友宜仍有機會反敗為勝，只是在很多議題上面要努力；她建議，第一、國民黨智庫有很多好的建議，侯要吸收並論述出來，第二、團隊要加入國民黨不分區立委或不選區域立委的現任立委，因為這些人比較有中央作戰經驗。

▼陳玉珍日前與到國民黨立法院黨團拜會的侯友宜握手。（圖／記者屠惠剛攝）