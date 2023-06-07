柯文哲嗆葛來儀「以為自己多重要」　吳欣岱怒批：這是文哲邪教？

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／台灣基進提供）

記者江采蓁／綜合報導

華府兩岸專家葛來儀不滿民眾黨主席柯文哲日前擅自解讀她的話語，要求柯文哲停止談論她，柯文哲7日則反嗆，「是你先討論我的...你以為你多重要？」，引發討論。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱就在臉書怒批，「柯文哲是宗教嗎？真的有人信他這套？」，喊話周五直播將進行「文哲教大揭秘」，把柯文哲在國內國外各種丟人現眼的邪教紀錄公開。

葛來儀日前指，北京傾向支持曾來往過的柯文哲，但柯文哲解讀葛來儀是指，所有參選人中，自己是最能跟中、美兩邊溝通的人，被網友拿上推特詢問葛來儀正確性，而葛來儀則說，「No. Can someone tell KP to stop talking about me？（不，有人可以告訴KP停止談論我嗎？）」，柯文哲今日則反擊，「我都叫她不要氣急敗壞，是妳先討論我的，妳不要扯我的名字（的話）誰理妳啊？妳覺得妳有多重要？」

對此，吳欣岱在臉書強調「葛來儀很重要」，並怒批「柯文哲是宗教嗎？真的有人信他這套？」，她表示，柯文哲的「粉」以後應該可以改成「信徒」，邪教其中一個操作手法，就是要慢慢切斷你跟現實社會的連結，她也諷刺，「現實社會中美國重要的亞洲智庫，在文哲教內只是不重要的小咖，被教主金口提及才紅。」

吳欣岱更狠嗆，決定把這周五的直播改成「文哲教大揭秘」，把柯文哲在國內國外各種丟人現眼的邪教紀錄大公開！