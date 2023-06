柯文哲嗆葛來儀「以為自己多重要」　吳欣岱怒批：這是文哲邪教？

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。(圖/台灣基進提供)

記者江采蓁/綜合報導

華府兩岸專家葛來儀不滿民眾黨主席柯文哲日前擅自解讀她的話語,要求柯文哲停止談論她,柯文哲7日則反嗆,「是你先討論我的...你以為你多重要?」,引發討論。對此,台灣基進北市黨部主委吳欣岱就在臉書怒批,「柯文哲是宗教嗎?真的有人信他這套?」,喊話周五直播將進行「文哲教大揭秘」,把柯文哲在國內國外各種丟人現眼的邪教紀錄公開。

葛來儀日前指,北京傾向支持曾來往過的柯文哲,但柯文哲解讀葛來儀是指,所有參選人中,自己是最能跟中、美兩邊溝通的人,被網友拿上推特詢問葛來儀正確性,而葛來儀則說,「No. Can someone tell KP to stop talking about me?(不,有人可以告訴KP停止談論我嗎?)」,柯文哲今日則反擊,「我都叫她不要氣急敗壞,是妳先討論我的,妳不要扯我的名字(的話)誰理妳啊?妳覺得妳有多重要?」

對此,吳欣岱在臉書強調「葛來儀很重要」,並怒批「柯文哲是宗教嗎?真的有人信他這套?」,她表示,柯文哲的「粉」以後應該可以改成「信徒」,邪教其中一個操作手法,就是要慢慢切斷你跟現實社會的連結,她也諷刺,「現實社會中美國重要的亞洲智庫,在文哲教內只是不重要的小咖,被教主金口提及才紅。」

吳欣岱更狠嗆,決定把這周五的直播改成「文哲教大揭秘」,把柯文哲在國內國外各種丟人現眼的邪教紀錄大公開!