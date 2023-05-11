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《菸害防制法》新制上路　中榮埔里分院推LINE戒菸官方群組

▲《菸害防制法》修法上路，禁絕電子煙和未經風險評估審查的加熱菸產品。（圖／達志影像／美聯社）

▲《菸害防制法》修法上路，禁絕電子煙和未經風險評估審查的加熱菸產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者高堂堯／南投報導

《菸害防制法》新制已於3月22日由行政院公布施行，台中榮總埔里分院配合於院內候診區張貼新制海報、醫療大樓跑馬燈、院內網站公告、院外醫院臉書粉絲團宣導，提醒醫院員工、來院民眾切勿以身觸法。

埔榮醫院指出，本次修法7大重點為：1.全面禁止電子煙之類菸品；2.提高禁菸年齡至20歲；3.菸品容器擴大警示圖文面積至50%；4.增訂審查機制嚴格管制（如加熱菸）；5.禁止添加物；6.擴大禁菸場所；7.加重罰責。

▲《菸害防制法》修法上路，台中榮總埔里分院推廣戒菸官方群組。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲《菸害防制法》修法上路，台中榮總埔里分院推廣戒菸官方群組。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮強調該院為「無菸醫院」，除配合政策加強稽查，更設有「戒菸LINE@官方群組」：由戒菸個管師提供專業貼心的醫療服務，分享菸害新知訊息加強宣導，增強民眾菸害防制認知及遵法性。

埔榮表示，「戒菸LINE@官方群組」以簡易的操作方法可即時解決及回覆民眾問題，更提供戒菸門診時間、戒菸方式及好處、各項戒菸藥物使用方式與注意事項及肺癌早期偵測計畫LDCT相關衛教影片，不必舟車勞頓往返醫院即可得到想要的資訊，以科技人性化方式達到醫療照護可近性，歡迎民眾立即掃描QR Code踴躍加入群組」，掌握戒菸最新資訊。

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