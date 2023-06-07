　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄鹽埕里長選舉冒幽靈人口　候選人夫妻遷33親友戶口下場曝

▲▼投票示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄一名里長候選人涉嫌遷33名親友戶口。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署在去年九合一選舉期間接獲線報，鹽埕區某里的人口數有異常增加的現象，疑似有幽靈人口，發動偵查後帶回涉嫌的許姓里長候選人和劉姓妻子及選民，檢方查出許男夫婦涉嫌遊說33名親友，把戶籍遷入他的選區中，將夫婦兩人依法起訴，法院審理後，依照妨害投票正確罪，處徒刑4月，得易科罰金，緩刑3年。

高雄地檢署主任檢察官董秀菁、檢察官陳建烈日前接獲鹽埕區疑似幽靈人口情資，隨即指揮高雄市鹽埕分局、市刑大、調查局高雄市調查處、航業處高雄調查站、內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊等單位組成專案小組展開偵辦。

全案是去年11月九合一大選期間，雄檢持法院核發的搜索票執行搜索12處所，並傳喚通知許姓里長候選人及他的劉姓妻子、陳姓共犯及曾姓選民等31人到案說明。

經檢察官訊問後，認其中許姓、劉姓被告2人均涉犯刑法第146條第2、3項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，許姓里長候選人與劉姓、曾姓被告3人，前往遊說親友33人虛偽遷入戶籍至該選區，或提供該里住址供人虛偽遷入，讓曾姓選民等33人因此取得投票權，足以妨害選舉結果之公正性。

法院審理時，許姓里長等3名被告都坦承犯行，法官認為他們已有悔意，依虛偽遷徙戶籍妨害投票正確罪判許姓里長徒刑4月，得易科罰金，緩刑3年，並向公庫支付6萬元，褫奪公權2年。劉姓妻子徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，向公庫支付3萬元。褫奪公權1年。另一位曾姓親友則判徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，向公庫支付2萬元。褫奪公權1年。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台積電夫妻婚變！愛上年輕女工程師　他拋棄年薪400萬妻子
亞洲今年底恐淪重災區！盲眼龍婆預言「毀滅核災」　百萬人死亡
快訊／大雷雨轟5縣市　「警戒範圍」出爐
快訊／李靚蕾嗨慶「打贏官司」　王力宏反擊開嗆：自我感覺勝訴
快訊／狼師變校長！　遭請假調查
罰則提高！　未停讓行人將噴6000元
快訊／6歲男童泡澡暴斃　父疑凌虐遭收押
快訊／對流雨彈來襲！　8縣市「大雨特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

菸品風險評估收費要價上百萬　社福團體批菸防法配套不完善

台積電夫妻檔婚變！　愛上年輕女工程師...他拋棄年薪400萬妻子

南投某國小校長遭控性騷！車上「放平」女學生座椅　縣府回應了

快訊／豐原6歲男童泡澡暴斃「全身多處新舊傷」　父疑凌虐遭收押

高雄鹽埕里長選舉冒幽靈人口　候選人夫妻遷33親友戶口下場曝

斗六郊區驚見紅衣男屍　丟包者抓到了！法醫所鑑定死因

就是不繳！他拒補稅1331萬被管收　逃稅資金買股市值破5千萬

學生情侶超商倉庫搞出人命！她討5000墮胎被拒　怒告男友性侵

快訊／開車上路車身狂抖…下秒引擎突自燃！警消到場急撲滅

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

菸品風險評估收費要價上百萬　社福團體批菸防法配套不完善

台積電夫妻檔婚變！　愛上年輕女工程師...他拋棄年薪400萬妻子

南投某國小校長遭控性騷！車上「放平」女學生座椅　縣府回應了

快訊／豐原6歲男童泡澡暴斃「全身多處新舊傷」　父疑凌虐遭收押

高雄鹽埕里長選舉冒幽靈人口　候選人夫妻遷33親友戶口下場曝

斗六郊區驚見紅衣男屍　丟包者抓到了！法醫所鑑定死因

就是不繳！他拒補稅1331萬被管收　逃稅資金買股市值破5千萬

學生情侶超商倉庫搞出人命！她討5000墮胎被拒　怒告男友性侵

快訊／開車上路車身狂抖…下秒引擎突自燃！警消到場急撲滅

一張面膜敷到「值回票價」！先擦前導、再用面罩，每一滴精華都不浪費

失意男暗夜蹲坐5m高水管！2好友和妹妹找到他　警及時救援

作家搭小黃「零錢不用找了」　他心疼列8原因！一票人秒懂

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標　這賣場大黃瓜、祕魯葡萄出包

近500家上市櫃董事會全男性　專家：女性可從3面向強化公司治理

柯文哲自信有和中國對話實績　指國民黨「對中國過於順從」

很多人都寫錯！「肺」正確寫法曝光　網驚呼+1：現在才知道

認識日本格鬥界最帥鮮肉「三浦孝太」　酷似許光漢、私下是超級狗奴

一致好評！來旱溪夜市必吃這8家　大口享消暑鳳梨冰、蚊香吉拿棒

四技二專甄選準備學習歷程　科大教授建議：展現個人特色

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

王瞳車禍現場照曝！進電視台前「與機車對撞」

女過馬路等18秒沒人讓　慘遭機車撞飛

女警騎車飆國道抓違規　警改口不罰原因曝

獨／保六警騎車上班遇死劫　倒地重創影片曝

屏東死亡競速賽2死3傷　主揪：不敢再辦了

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／自來水管線爆！新莊淹水電線桿也倒了

即／志明牛肉拉麵遭惡搞發文　業者提告

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

RISU瘋傳私密影像　律師：可判10年半

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

更多熱門

相關新聞

老公和前同事上床　孕妻見鹹濕訊息崩潰

老公和前同事上床　孕妻見鹹濕訊息崩潰

高雄一名人夫結婚才半年，竟不顧妻子已懷孕，勾搭上前女同事，以介紹工作為由，要她給予「回饋」，兩人間還有「吸的好爽」、「下次我想抱起來X」等露骨對話。妻子發現兩人姦情後，怒告小三求償50萬元。橋頭地院審理，認為小三侵害配偶權，應賠償18萬元。

民眾街頭撿到「軍用彈藥箱」！內裝1117發空彈殼

民眾街頭撿到「軍用彈藥箱」！內裝1117發空彈殼

高雄街頭驚見整箱步槍彈殼　路人撿送警方真相曝

高雄街頭驚見整箱步槍彈殼　路人撿送警方真相曝

拚命女警機車上國道抓違規！分局曝她「一年嘉獎500支」

拚命女警機車上國道抓違規！分局曝她「一年嘉獎500支」

即／高雄晚間無預警停電　30歲女慘困電梯

即／高雄晚間無預警停電　30歲女慘困電梯

關鍵字：

高雄鹽埕里長選舉幽靈人口候選人33親友戶口

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面