高雄鹽埕里長選舉冒幽靈人口　候選人夫妻遷33親友戶口下場曝

▲高雄一名里長候選人涉嫌遷33名親友戶口。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署在去年九合一選舉期間接獲線報，鹽埕區某里的人口數有異常增加的現象，疑似有幽靈人口，發動偵查後帶回涉嫌的許姓里長候選人和劉姓妻子及選民，檢方查出許男夫婦涉嫌遊說33名親友，把戶籍遷入他的選區中，將夫婦兩人依法起訴，法院審理後，依照妨害投票正確罪，處徒刑4月，得易科罰金，緩刑3年。

高雄地檢署主任檢察官董秀菁、檢察官陳建烈日前接獲鹽埕區疑似幽靈人口情資，隨即指揮高雄市鹽埕分局、市刑大、調查局高雄市調查處、航業處高雄調查站、內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊等單位組成專案小組展開偵辦。

全案是去年11月九合一大選期間，雄檢持法院核發的搜索票執行搜索12處所，並傳喚通知許姓里長候選人及他的劉姓妻子、陳姓共犯及曾姓選民等31人到案說明。

經檢察官訊問後，認其中許姓、劉姓被告2人均涉犯刑法第146條第2、3項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，許姓里長候選人與劉姓、曾姓被告3人，前往遊說親友33人虛偽遷入戶籍至該選區，或提供該里住址供人虛偽遷入，讓曾姓選民等33人因此取得投票權，足以妨害選舉結果之公正性。

法院審理時，許姓里長等3名被告都坦承犯行，法官認為他們已有悔意，依虛偽遷徙戶籍妨害投票正確罪判許姓里長徒刑4月，得易科罰金，緩刑3年，並向公庫支付6萬元，褫奪公權2年。劉姓妻子徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，向公庫支付3萬元。褫奪公權1年。另一位曾姓親友則判徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，向公庫支付2萬元。褫奪公權1年。