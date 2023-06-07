介紹女同事工作要她肉償！人夫喊：吸的好爽　孕妻見鹹濕訊息崩潰

▲新北一名人夫結婚剛半年就出軌，還和小三有許多露骨對話。（示意圖／取自圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫結婚才半年，竟不顧妻子已懷孕，勾搭上前女同事，以介紹工作為由，要她給予「回饋」，兩人間還有「吸的好爽」、「下次我想抱起來X」等露骨對話。妻子發現兩人姦情後，怒告小三求償50萬元。橋頭地院審理，認為小三侵害配偶權，應賠償18萬元。

正宮主張，她和丈夫於去年5月登記後才過半年，他就出軌小三，兩人的訊息對話鹹濕露骨，顯示曾發生性行為，讓她發現後深感痛苦，對小三提告求償50萬元。

小三辯稱，她和人夫6年前是同事，因人夫為她介紹新工作，多次口頭跟她要回報，還要她用親密關係回饋，她礙於人情壓力多會回覆，但她並不知道人夫已婚，兩人也沒有發生關係。

法官查看人夫和小三的訊息，從去年11月起，人夫不只曾傳生殖器照給小三，還陸續有「我人夫後是不是就沒妳的門票了」、「妳的奶也變大了」、「吸的好爽」、「都沒有做對著鏡子X妳的這個」、「下次我想抱起來X」，小三也說「啊(正宮)懷孕沒辦法X啊」、「可以再一次就更好了」、「阿你就只能一次」等語，顯示兩人曾發生性行為，已侵害配偶權，判小三應賠償正宮18萬元，全案還可上訴。