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社會 社會焦點 保障人權

民眾街頭撿到「軍用彈藥箱」！內裝1117發空彈殼　軍車行進畫面曝

記者吳奕靖、陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

陸軍第八軍軍所轄步兵117旅一輛軍車6日上午行經高雄市三民區九如一路、澄清路口時，因不明原因掉出一整箱空彈殼。路過民眾上午9時許發現箱子，隨即將物品送往派出所，經單位清點數量無誤後，已領回入庫保管。稍早軍車行經該路口畫面曝光。

▲陸軍八軍團6日上午執行報繳勤務，準備將空彈殼送回陸軍官校黃埔營區，卻在途中不慎遺失整箱空彈殼。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲陸軍八軍團6日上午執行報繳勤務，準備將空彈殼送回陸軍官校黃埔營區，卻在途中不慎遺失整箱空彈殼。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方表示，民眾6日上午9時許行經高雄市三民區九如一路、澄清路口時（九如一路東往西快車道）時，發現一箱軍用彈藥箱，隨即將物品送往派出所報警處理。經聯繫軍方及會同軍代表清點後，確認鐵製彈藥盒內有56盒共1117發空彈殼，全案依規定發還拾得物予軍方處置。

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄步兵117旅乙輛1.75噸小貨車6日上午執行報繳勤務，準備將空彈殼送回陸軍官校黃埔營區時，不慎掉落5.56公厘步槍彈空殼一箱，經民眾拾獲通報警方後，單位即擇派幹部前往，清點數量無誤，已領回入庫妥存。

▲陸軍八軍團6日上午執行報繳勤務，準備將空彈殼送回陸軍官校黃埔營區，卻在途中不慎遺失整箱空彈殼。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

據了解，事發時八軍團協請警方不得聲張此事，要求低調處理，目前陸軍官校已將物品領回，至於整箱槍彈空殼是如何掉落的，軍方並無詳細說明，詳細發生原因及經過仍有待進一步調查釐清。

第八軍團強調，現已責派相關業管進行調查釐清，將據以檢討違失與責任；另援引為例，持恆強化軍品管理及運輸作業紀律。

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