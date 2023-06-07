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拚命女警騎機車上國道抓違規！分局曝「1年嘉獎500支」：工作認真

記者陳宏瑞、吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市林園分局交通分隊一名女警，日前為了取締交通違規，騎乘機車上高速公路，影片曝光後引發網友熱議！林園分局指出，該名女警符合阻卻違規要件，因此暫時不會舉發女警。據了解，該名女警工作十分認真，光2022年取締交通違規，就獲超過500支嘉獎。

▲▼女警騎乘警用機車飆上國道。（圖／翻攝自網路）

▲女警騎乘警用機車飆上國道。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

根據警方調查，任職於高雄事警局林園分局交通分隊的陳姓女警，5日上午10時許執行取締交通違規勤務，行經大寮區鳳林二路與市道188線時，發現一台自小客車闖紅燈，又有轉彎未打方向燈、行車搖晃等行為，隨即上前攔查，但對方卻不停車，甚至開車由88快速道路開往國道規避攔查，陳姓女警遂一路追上高速公路。

透過影片可發現，陳姓女警騎乘警用機車一路開著鳴笛警示燈，騎上國道一號北向鼎金路段，先是行駛在內線車道後，又打方向燈轉向中線車道，並一路切換車道往左營、仁武方向。這段影片被網友PO網後，掀起民眾討論，懷疑女警此舉是否違規。

▲▼女警騎乘警用機車飆上國道。（圖／翻攝自網路）

國道警方起初表示，將調閱相關影像佐證，若查證違規屬實將依法舉發，林園分局可再循正常管道申訴，最終交由監理站裁決，但因目前仍沒有民眾檢舉，國道警指出，尚無製單法源依據。另外，經國道警察局與高雄市警察局聯繫後，林園分局主動檢附相關資料佐證，本案確實符合阻卻違規要件，因此暫時不予舉發。

林園分局表示，陳姓女警去年取締闖紅燈、酒駕等惡性違規，就獲得500多支嘉獎，可說是工作十分認真。目前也已通知違規拒絕攔查的許姓車主到案說明，將依不服稽查取締、闖紅燈、未打方向燈等違規行為開罰，最重可開罰3萬9千元。

▲女警追交通違規車輛，跟著上國道。（圖／記者許宥孺翻攝）

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