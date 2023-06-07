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繁星推薦第八類學群放榜　台大牙醫系出現1缺額

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲醫牙學系錄取結果今天公布，台大牙醫出現一名缺額，圖為之前學測考試畫面。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選入學委員會今（7日）公布「繁星推薦」第8類學群醫學系、牙醫系錄取結果，11校醫學系共招收192個名額，沒有缺額，但7校參與的牙醫系招生，原要招收36個名額，但台大牙醫出現一個缺額，主因是參加甄試考生未能達到系上錄取標準。

112學年大學繁星推薦，共有66所大學、1789系參加招生，提供1萬5989個名額，甄選會已經在3月21日公布第1至7類學群錄取結果，共有1萬4431名一般生獲錄取，錄取率為62.71%，今天在網站公布第8類學群錄取結果。

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甄選會指出，今年繁星推薦第8類學群部分，醫學系共11校參與招生，提供192個名額，最終有583人次報名，350人次在3月通過第1階段篩選；牙醫系則有7校參與招生，提供36個名額，228人次報名，67人次在今年3月通過篩選。

甄選會表示，11校醫學系共招收192個名額，今年滿招、沒有缺額，但7校參與的牙醫系招生，36個名額招生名額，台大牙醫則出現一個缺額，主因是參加甄試考生未能達到系上錄取標準。

此外，甄選會指出，今年申請入學管道有67校參與招生，提供5萬7839個招生名額（含外加），7萬6112人參加，每人可報名6校系，各大學校系已在日前公告錄取結果，經過各大學錄取考生（含正、備取生），應從明（8日）至周五（9日），每天上午9時至晚間9時，到甄選會網站登記就讀志願序，接受統一分發，統一分發結果預定在6月14日上午9時起公告。

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繁星推薦第八學群醫學系台大牙醫甄選會

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