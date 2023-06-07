調查官投資im.B上千萬被當活廣告　調查局：若涉不法必嚴辦

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局報請檢察官指揮偵辦im.B借貸平台主嫌曾國緯等人所涉詐欺案，蒐證6年反被檢方指揮刑事局日前先逮到曾嫌等5人聲押禁見獲准，還傳出有1位調查官投資上千萬元鉅款、疑被曾嫌等人當成平台活廣告，調查局今澄清這位調查官是以個人身分投資1200餘萬元、至今都沒領回本金，將查明當事人有無利用調查官身分涉及不法，力求勿枉勿縱。

調查局指出，確有1位調查官從2021年1月起投資im.B借貸平台，前後共投入1200餘萬元，到今年（2023年）4月止，陸續收取利息合計約100萬元，本金均沒領回。

據悉，這位調查官本身擅長偵辦金融犯罪，起初小額投資im.B確有獲利，慢慢以本身積蓄外加貸款、向親友借錢逐步加碼。檢警查獲曾嫌等人後，這位調查官也隨之曝光，但他堅稱因im.B曾在官方舉辦的金融展設攤，加上前主播盛竹如拍代言廣告，且平台投資項目有不動產擔保品，所以深信沒違法。

調查局指出，目前沒查到這位調查官利用公務身分優先領取本息等不法情形，督察處已將調查資料交給北機站給檢警調專案小組併案偵處，盡快查證比對、還原事實真相，同時持續清查有無其他調查官以本人或親屬名義投資im.B，力求勿枉勿縱。

此外，盛傳曾嫌往來對象還包括調查局國會聯絡主管、台北市調查處組長、新北市調查處站主任、調查局洗錢防制處退休官員等，調查局澄清，上述人員是參加朋友邀請的春酒聚餐，不認識在場的曾嫌也沒互動，更無媒體爆料所稱錯綜複雜的關係，調查局所屬人員若涉嫌不法，一定依法嚴辦、絕不寬貸。