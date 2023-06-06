蔡清祥急澄清與詐騙集團關係　王鴻薇：辯駁方式等於替全綠營解套

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

有媒體報導指出，4年前轟動一時的三聯集團吸金20億元案主嫌徐少東曾多次與法務部長蔡清祥合照，蔡清祥6日凌晨緊急透過法務部發出4點聲明澄清。對此，國民黨立委王鴻薇6日就在臉書批評，蔡清祥這種辯駁方式等於是幫所有綠營政治人物解套，難道法務部對im.B詐騙事件合照的民進黨政治人物，通通都打算不了了之嗎？

王鴻薇指出，三聯集團吸金20億元案主嫌徐少東，曾曬出多張與蔡清祥合照，無疑重創法務部公信力，也讓受到im.B詐騙事件影響的國人，對未來更加悲觀絕望，這是繼前警政署長陳家欽後，第二大的檢調高層和詐騙集團合照。她強調，雖然蔡清祥昨晚發出四點聲明，說自己沒有偵辦相關案件、只是巧遇合照以及之後沒有碰面等，急忙想要滅火、切割，但是就是沒有對於詐騙犯受害者，為自己識人不明致使合照被利用，向受害者道歉，因為蔡清祥心裡想的只有自己。

王鴻薇也提到，自己之前就警告過法務部，im.B詐騙事件中，她掌握「明星級檢察官」和im.B主嫌曾國緯等人飲宴，但是為了法務部的尊嚴，她並沒有公開，但如今蔡清祥與詐騙犯合照流出，法務部的遮羞布，是蓋不住也擋不住。

王鴻薇批評，尤其蔡清祥這種辯駁方式等於是幫所有綠營政治人物解套，難道法務部對im.B詐騙事件合照的民進黨政治人物，包括台南市長黃偉哲、行政院副院長鄭文燦，通通都打算不了了之嗎？對於「明星級檢察官」的調查，也打算用一樣理由，輕輕放下嗎？