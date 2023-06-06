假外甥哭訴欠裝潢費恐「全家流落街頭」　婦險遭詐20萬

▲蔡婦向警方堅稱外甥欠20萬裝潢費，經警方查詢才發現遭到詐騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名婦人日前接到親友來電，告知剛買了新房卻欠缺20萬裝潢費，無法交給廠商，面臨無家可歸的情況，向婦人借款解決困境，婦人連忙前往銀行準備匯款至所指定帳戶，但卻又與親友名字不同，警方接獲銀行通知，警員林永毅、林安慈到場了解，發現為一起詐騙案，協助連絡上親友，阻止該起騙案。

據了解，住在新北中和區的75歲蔡姓婦人，之前與離婚的弟弟同住，並幫忙養育兒子，猶如對待自己小孩般。因外甥長大後，搬出家到外地工作，許久未聯絡。上週五（2日）中午突然接到自稱外甥電話，起初先噓寒問暖，聊起童年往事後，突然表示自己剛買了房子，準備接蔡婦過來玩。

但對方話鋒一轉，表示還欠設計公司20萬裝潢費，住處鑰匙遭到扣留，在外租屋又將到期，全家將流落街頭、無家可歸。蔡婦表示願借錢幫忙，立即前往銀行準備匯款到對方所提供的帳戶，行員察覺有異，連忙通報警方前來協助，但蔡婦向警方堅稱，電話中確實是外甥的聲音，但回撥又無法聯繫上。

▲蔡婦到銀行匯20萬替外甥解決裝潢費，但帳戶名稱不同，讓行員起疑通知警方協助。（圖／記者陸運陞翻攝）

最後警方透過查詢，順利連絡上蔡婦外甥，外甥卻一頭霧水表示「我沒裝潢房子阿」，才揭穿該起騙局，順利保住蔡婦的存款。中和分局呼籲，如接獲任何投資或來路不明之電話或訊息，請細心查證勿驚慌，如無法判斷是否詐騙可以撥打110或派出所電話尋求協助，千萬不可以掉以輕心，輕易取信他人導致財物損失。