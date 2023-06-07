自慰超重要！英研究：手淫有助「人類進化」　早在4千萬年前就開始

▲靈長類動物普遍有手淫的習慣，但研究發現，手淫與動物的進化有關，而且最早可追溯到4000萬年前。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

在自然界中，動物手淫並不是一件稀奇的事，其中靈長類更是動物界的自慰冠軍。最近，英國科學家發現，動物自慰最早可以追溯到4000萬年前，而手淫在動物的進化過程中扮演了極其重要的角色，更有助於包括人類在內的靈長類動物生存與發展。

據《紐約郵報》報導，倫敦大學首席研究員布林德爾（Matilda Brindle）整理了246篇學術論文資料，並與150位靈長類學者和動物園飼養員進行問卷調查與個人訪談後，發現自慰在靈長類動物中有著悠長的進化歷史，它最早可以追溯到4000萬年前，而且存在於所有類人猿和猴子的共同祖先身上。

這篇發布在《英國皇家學會學報B輯》的研究指出，雄性靈長類動物熱衷手淫，是因為這種行為可以提高繁殖成功率。研究稱，低等級雄性動物在性交前自慰可以增加性興奮，讓男性即使交配過程被中斷也能快速射精，此外定期手淫也能幫助雄性排出劣質精液，留下新鮮、高質量的精子用於交配。

研究人員也認為，雄性手淫還可以降低性傳播感染的風險，但女性自慰對於進化的好處目前尚不明確。研究人員指出，他們現階段還需要更多關於女性性行為的數據來更好地理解女性自慰的作用，不過醫學專家認為自慰有助於緩解壓力、提高自尊，以及對人際關係的滿意程度。