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飛舊金山232人客機急降俄羅斯機場　美國務院密切關注中

▲▼印度航空。（圖／路透社）

▲印度航空這架AI173機上載著216名乘客及16名機組員，已平安降落在馬加丹機場。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

印度航空（Air India）一架客機載著216名乘客及16名機組員自德里起飛，原定飛往美國舊金山，但卻突然發生引擎故障，緊急降落在俄羅斯東部馬加丹機場。美國國務院6日表示正密切關注事態發展。

綜合CNN、NDTV報導，印度航空這架AI173機上載著216名乘客及16名機組員，班機已順利降落在馬加丹機場，所有乘客、機組人員入住當地旅館，預計7日將能搭乘替代航班前往舊金山。依據俄羅斯民航局6日的說法，已向印度航空公司發放派遣班機至馬加丹機場的許可證。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）表示，美方已得知一架計畫飛往美國的航班不得不在緊急降落在俄羅斯境內，將持續密切關注事態發展，「目前無法確認有多少美國公民在機上，這是一架飛往美國的航班，所以機上當然很可能有美國公民」，如有必要，美國也可能採取相關措施。

此次客機轉降事件發生的時間點，正值部分航空公司使用俄羅斯領空的爭論。目前俄羅斯禁止多個西方國家在其領空飛行，美國全面禁止美國的航空公司飛越俄羅斯領空，但這項禁令並不適用於為美國提供服務的外籍航空公司。

聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）5日指出，希望看到所有飛往美國的航班禁飛俄羅斯領空，擔憂若航空公司班機載著美國公民飛越俄羅斯上空遇到機械技術或醫療問題，降落俄羅斯機場可能發生的潛在危機，「如果機上有重要的美國人時，會發生什麼事？」，應該要在危機發生之前解決問題。

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