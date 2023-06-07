畢業典禮爆槍擊！　美維吉尼亞州7人中彈

BREAKING: A mass shooting has taken place outside of a Richmond, Virginia High School Graduation celebration.



Details:



- 7 shot outside the Altria Theater in Richmond, Virginia



- The shooting took place in Monroe Park after the Huguenot High School graduation



- 2 suspects… pic.twitter.com/HmpfPtaQRd — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 7, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

維吉尼亞州里奇蒙（RIchmond）6日發生槍擊案，當時一所高中正結束畢業典禮，搶手朝人群開槍，造成7人中彈，還有更多人受傷。警方表示，目前已逮捕2名嫌犯。

▲高中畢業典禮變槍擊噩夢。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，槍擊案發生在里奇蒙門羅公園（Monroe Park），附近胡格諾高中的畢業典禮剛結束，部分人群來到維吉尼亞聯邦大學校園內的門羅公園。3名在畢業典禮上擔任維安的休假員警，在下午5時15分許聽到槍響立即通報槍擊，附近正在交通執勤的員警獲報後迅速趕赴現場。

警方指出，員警在現場發現7人中彈，還有6人在躲避期間因其他原因受傷或焦慮症發作，包括一名在混亂中被車撞的民眾。中彈的7人中，4人無生命大礙，另外3人情況嚴重。

「難道再也沒有任何事情是神聖的嗎？」里奇蒙市長史東尼（Levar M. Stoney）表示，「在一個畢業典禮上，這裡還有許多孩子。這是悲劇但同時也是創傷，因為這本該是他們的畢業典禮。」史東尼承諾會為里奇蒙找回正義。

警方已逮捕2名嫌犯，全案進一步調查中。

校園系統顯示，當天有3間學校在同一個會場舉行畢業典禮，槍擊事件爆發後，原定在同一會場舉辦畢業典禮的另一間高中則宣布取消。公立學校督察卡姆拉斯（Jason Kamras）表示，「畢業典禮結束後，槍擊案發生時，畢業生正在外頭和家人們合照。」