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英防相：俄羅斯是印太威脅　有能力破壞基礎設施

▲英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英防相華勒斯指出，俄羅斯海軍仍可對印太地區基礎設施造成破壞。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦3日專電

英國國防大臣華勒斯今天示警，儘管俄羅斯地面軍力在烏克蘭受到重創，其海軍仍可對太平洋區域構成威脅，且俄方已著手將破壞、干擾海底電纜等基礎設施的能力移轉至太平洋。

華勒斯（Ben Wallace）說，各界不應忽略，除中國之外，俄羅斯在太平洋區域的行為也頗具侵略性。俄羅斯在太平洋區域擁有特定利益；作為擾亂基礎設施運作的全球數一數二專家，俄羅斯不僅有能力、有意圖，也確實已對其他國家發動相關攻擊，且有證據顯示，俄方已著手轉移這類能力至太平洋，「對我們所有人構成威脅」。

他指出，海底電纜、海底能源設備都是潛在脆弱點，可能成為俄方間諜活動、破壞干擾行為，或者能源戰的攻擊目標。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）2至4日在新加坡舉行，華勒斯應邀發表演說，並與加拿大防長安南德（Anita Anand）、菲律賓防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）同台擔任與談人。他在回應聽眾關於北大西洋公約組織（NATO）擬在日本設立辦公室的提問時，作出以上表示。

華勒斯指出，北約在日本設立辦公室有助與區域夥伴分享專業知識、能力與實務經驗。除了太平洋，在極圈以上的高北方區域（High North），俄、中也都有興趣拓展貿易通道；歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全密不可分，在高北方也是如此。

英國政府在2021年揭示「向印太傾斜」政策。華勒斯說，對英國而言，沒有僅能在歐洲－大西洋或印度－太平洋之間擇一的問題。英國防衛預算預計將突破500億英鎊，並在今年或下一年度邁向國內生產毛額（GDP）的2.3%，目標是達到2.5%，這將讓英國有餘力在印太區域發揮優勢。

他話鋒一轉提到，符合北約標準的軍備性能在全球數一數二，而從烏克蘭戰場的情況研判，他奉勸花大錢購置俄羅斯軍備的印太區域成員儘早「退貨」。

「我要鼓勵你們別浪費錢購買俄羅斯裝備了，它們看來不太管用。」

有聽眾關切經濟「脫鉤」議題，華勒斯說，斷絕往來無助任何人自我保護；極少數龐大經濟體或許有條件這麼做、甚至可以一切從零開始，但就算有經濟體嘗試這麼做，它們往往仍擺脫不了對外來科技的需求，為此不得不想辦法獲取、購買，甚至「竊取」相關科技。

「香格里拉對話」匯集各國軍事和安全事務專家，華勒斯發表以上言論時，台下聽眾包括中國軍方代表。

華勒斯演說時透露，英國已擴大派駐各國家地區的武官和軍事人員網絡，範圍涵蓋超過20個國家，包括最近在菲律賓恢復設置軍事部門。

此外，華勒斯3月已代表英國，正式向東南亞國家協會（ASEAN）提出申請參加東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）。

英國2021年正式成為ASEAN「對話夥伴」，是ASEAN近25年來第一個新對話夥伴。同年，英國首度派遣航空母艦打擊群至印太區域進行行動部署，今年5月並宣布將於2025年再次執行同類任務。

英國國防部今天表示，華勒斯與外交部主責印太區域事務的副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）赴新加坡訪問、出席第20屆「香格里拉對話」，這再次顯示英國對印太區域的承諾，以及致力維護開放、穩定的國際秩序。

華勒斯在新加坡期間與星國防長黃永宏會晤，並與中國、印尼、紐西蘭防長舉行雙邊會談。他還視察三巴旺（Sembawang）海軍基地，包括大英國協五國聯防（FPDA）碼頭設施，與來自紐、澳的指揮官交流，美方夥伴也有參與。

英國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡以一系列雙邊和多邊協議為基礎，於1971年建立FPDA。英國國防部表示，FPDA各國防長今天稍早舉行會談，研商強化合作以增進印太區域的安全穩定。

值得注意的是，儘管由於中方拒絕美方提議，出席「香格里拉對話」的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國防長李尚福因此未能在新加坡舉行雙邊會談，中方卻同意李尚福今天與華勒斯會晤。

目前英、中雙方皆未釋出對談紀要。華勒斯2日接受新加坡「聯合早報」採訪時未透露擬與李尚福討論的議題，但提到英中應保持對話，同時英方必須向中方清楚傳達雙方分歧之處。

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