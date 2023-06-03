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不爽學生K書佔位！英咖啡廳趕人「只能坐30分鐘」　她怒轟：搞歧視

▲▼英國一家咖啡廳貼出學生只能在店內逗留30分鐘的通告後被學生投訴。（圖／翻攝自推特）

▲英國一家咖啡廳貼出學生只能在店內逗留30分鐘的通告後被學生投訴。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

咖啡廳近年來成為不少年輕人的K書首選，但許多人對這種現象的看法卻十分兩極。英國連鎖咖啡廳「咖世家」（Costa Coffee）最近有一家分店就被踢爆在店內放置通告，規定學生只能在店內停留半小時，讓一名學生感覺被歧視而提出投訴。

據《鏡報》報導，英國23歲女研究生富蘭克林（Francesca Franklin）日前到被譽為「英國版星巴克」的咖世家買咖啡時，意外發現這家位於伯明翰的分店竟在櫃檯放置通告，要求學生喝完咖啡後，在半小內離開咖啡廳，讓這名正在就讀地質學的研究生非常生氣。

一名店員告訴她，這是因為學生們喜歡點了一杯飲料就在店內坐上幾個小時，甚至有人一杯咖啡都不買就坐一天，導致店內座位被佔據，所以咖啡廳才決定貼出這項通知，「我們也收到很多老顧客的投訴，認為學生長時間待在店內導致其他人沒有足夠的座位」，但富蘭克林並不滿意相關說法。

她表示，「我認為這個通知有歧視學生的嫌疑，如果通告上寫著買了食物或飲料後最多可以待30分鐘，那我會認為這是一個對所有顧客一視同仁的做法，但他們卻只針對學生做出這項聲明，我覺得他們就是在歧視，我覺得這很不好。」

富蘭克林透露，她很常到這家分店消費後留在店內工作，因為那裡的Wi-Fi很好，「但我現在一點也不想再到這家店消費，我覺得很尷尬」。富蘭克林事後透過推特向咖世家總部投訴，而總部也向她保證會就此事進行內部調查，還給了她2張免費飲料券作為賠償。咖世家的發言人也表示，他們已要求區域經理移除相關通知。

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