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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男大生在宿舍內被殺害　姊姊上網發文求助指責校方「壓住事情」

記者魏有德／綜合報導

南京理工大學一名男大生的姊姊今（7）日在微博上發文求助稱，弟弟在學校宿舍內疑似被殺害，「學校壓住事情說弟弟生病了，讓我們趕去南京，去了之後想見弟弟，不讓見，最後才說沒了。」男大生姊姊還表示，「有人知道到底怎麼回事嗎？請大家幫幫我們一家！」消息在網路上傳開後，校方才證實這起刑事案件確有其事，以警方通報為準。

▲南京理工大學傳出一名男大生在宿舍內遇害。（圖／翻攝微博）

▲南京理工大學傳出一名男大生在宿舍內遇害，姊姊上網求助。（圖／翻攝微博，下同）

《瀟湘晨報》報導，6月7日，一名女性網友發文稱，近日，自己的弟弟在學校被殺害，至今不清楚具體原因。從該網友發布的視頻（影片，下同）裡顯示，一棟建築物前有大塊血跡，現場有警方工作人員。一名年輕男子躺在救護擔架車上，有醫護人員在處置傷口。

▲南京理工大學傳出一名男大生在宿舍內遇害。（圖／翻攝微博）

男大生的姊姊表示，她們家是重慶人，弟弟在南京理工大學紫金學院讀書，是在校內被人殺害。有網友回應稱，「是不是因為同學間的矛盾？」姊姊則強調，「現在死無對證，一定要追查到底。」

事件先在網路上發酵，甚至有部分網友質疑事件真偽，不過，南京理工大學紫金學院內的相關人員證實，的確有一名學生遇害，「這是宿舍學生之間發生的事情，因為是刑事案件，學校迅速報警，警方和急救部門也迅速到位，現在全部由警方接管，案件現在正在調查和偵辦中，具體情況將以警方通報為準。」

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