黑熊縮水比人矮！遊客揭「瘦成老鼠照」心疼了　動物園：狀態正常

▲南昌動物園近日被遊客指出，一隻黑熊體型瘦弱，疑似營養不良。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有遊客近日前往江西省南昌動物園，卻發現一隻黑熊體型瘦小，站立起來甚至比園區的工作人員還矮，擔心是營養不良，在社群平台PO出照片並稱「南昌動物園黑熊瘦成老鼠了」，引發眾多網友關注。對此，南昌動物園回應，黑熊的狀態正常，是因夏天掉毛才顯得身材單薄。

有大陸網友近日在社群平台PO出照片，只見南昌動物園內一隻黑熊正站立接受工作人員投餵，不過有別於一般黑熊高大壯碩體型，該隻黑熊不僅顯得相當「纖細」，就連體長也只到工作人員肩膀處，讓不少網友擔心「太瘦了吧」、「上次去的時候還很胖」、「這體型真的是熊嗎，還不及人高」、「遠看還真像老鼠」。

消息曝光後，隨即引發廣大關注，有陸媒實際聯繫南昌動物園，負責處理投訴的工作人員表示，園內的黑熊由專人定期飼養，因長期缺乏運動，皮會比較鬆，而且夏天會出現脫毛、掉毛現象，整體看上去會顯得瘦一些。

動物園辦公室則補充，該黑熊的體型本身就不大，而動物會因個體原因有體型上的差異，「不過分追求肥胖，體重在正常可控範圍就好」。另外，許多動物會因季節而有毛髮量的差別，冬天時動物會增肥，吃得較胖，皮毛也較為厚實，看起來就會胖一點，到了夏天就會出現脫毛、掉毛情況，看上去會顯得瘦一些，屬於正常情況。

南昌動物園強調，該動物園強調，為公益性質的動物園，不存在壓縮飼養成本或者剋扣動物飼料的問題，對於園內動物的身體狀況，園方隨時都會關注。如果有動物出現不適，園方也會及時救治並取消對外展示。