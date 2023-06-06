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有溫度法官遭懲戒 民團百人抗議發起搶救姜麗香

▲ 台北市盼望協會理事長謝東宏(戴帽者)，代表各聲援團體遞交1600多份陳情書信和聯署書給司法院、總統府。（圖／台北市盼望協會提供）

▲ 台北市盼望協會理事長謝東宏(戴帽者)，代表各聲援團體遞交1600多份陳情書信和聯署書給司法院、總統府。（圖／台北市盼望協會提供）

突發中心／台北報導

懲戒法院一審認定士林地院法官姜麗香，未即時通報一名少年疑遭性侵案，並將案情告知高雄地院法官侯弘偉，侯則提供性侵嫌犯法律訴訟意見，兩法官違反法官倫理規範、情節重大判處免職，轉任司法事務官。今（６）日上百人發起「聲援姜麗香，搶救好法官」活動，赴司法院陳情，並遞交一千六百多份聯署書給司法院和總統府，呼籲判決應符合比例原則，留下好法官。

中華育幼機構兒童關懷協會、北市盼望協會和社工師、律師等１０個民間團體與部分退休法界人士連署發起搶救姜麗香活動，今日上午十時逾一百二十人，頂著烈日赴司法院陳情，呼籲懲戒法院二審要公平審判，並籲請司法院挽留好法官，司法院派行政訴訟及懲戒廳專委林柏君接下聯署陳情書。

19歲黃姓大學生到場聲援。他說，14歲時因為偽造文書等罪被姜麗香裁定接受感化教育，進入少年觀護所，少年們都稱姜麗香是「感化大王」，常常把人送感化，即便姜法官每年都去看他，他跟其他少年一樣，一開始都很討厭姜麗香，直到因為被隔離，令他接受教育和有時間讀書，重新走回正途之後，出社會才發現姜麗香的用心與認真，讓他機會重新啟動人生，從迷途走回正軌，敬重與感佩之心油然升起，故他決定站出來支持姜麗香。

謝姓少年家長指出，兒子多年前叛逆，因街頭鬥毆被送到少年法庭，姜麗香伸出有溫度的手說：「你管不了你的孩子，我來幫你管」裁定收容，期間，跟兒子一起參與鬥毆的同夥在外被人砍死，反而是兒子重拾規律生活，氣色變好，有機會和時間重拾書本，後來成績優異，4年後申請到世界排名前五名的大學，出國就讀研究所，全家他因姜麗香的協助破鏡重圓，因此他見到姜麗香受到不公平的免職判決，決定站出來聯署和聲援。

前刑事局刑事鑑識中心主任程曉桂表示，因為一起命案而結識姜麗香，姜麗香親自到辦公室討論鑑識問題，耐心用心辨析證據，判一名性侵殺人嫌犯呂介閔無罪，但高等法院與最高法院卻改判有罪，直到新的DNA技術出爐後，呂介閔才重獲清白，可見姜麗香的認真與用心，而今卻被判免職，是國家損失。

中華育幼機構兒童關懷協會創辦人、秘書長洪錦芳秘書長則指出，當逆境少年遇人生的困境，家庭和學校都無法再給予支持和協助，國家能予少年支持力量的就是法院的法官。

全國有很多為陷入困境的兒童、少年的安置機構與姜法官配合多年，承接或安置無數困難的兒童、少年個案，深知姜法官處事為人，無不以少年權益為重，撫慰、挽回、造就他們翻轉人生，難以計數，難能可貴，所以她才站出來聯署和到場聲援。

洪錦芳強調，姜法官本案縱有疏忽，也未能抹滅她是始終守護逆境少年權益的正派法官，司法院沒有姜法官是司法院和全台灣的損失。

聲援者強調，案件已到二審，是非曲直雖由懲戒法院審理，但他們想讓外界知道，姜麗香努力替兒童與少年爭取權益，是「苦口婆心救孩子的姜媽媽」，這樣的審判精神，是曾共事過的檢察官、律師、社工師、兒少團體願意支持她的主因。

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