駐法大使疑逞獸慾！爆性侵、毆打2女職員　黎巴嫩派調查小組赴法

▲2017年上任的黎巴嫩駐法國大使艾德旺（Rami Adwan）傳出於2020年至2022年間性侵2名女職員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

近日外媒指出，黎巴嫩駐法國大使艾德旺（Rami Adwan）遭指控性侵2名前大使館女職員。法國外交部2日敦促黎巴嫩政府取消他享有的外交豁免權，以利他接受司法調查。黎巴嫩外交部則在3日表示，將緊急派遣調查小組前往巴黎。此舉形同證實了早前的媒體報導。

根據法新社報導，黎巴嫩外交部3日聲明表示，決定「緊急派遣一個由外交部秘書長領導的調查委員會，前往貝魯特駐巴黎大使館詢問相關大使，並聽取使館工作人員陳述」。另外，調查委員會也將與法國當局會面，「釐清哪些部分是媒體報導，哪些是未透過外交管道傳達給黎巴嫩外交部的。」

此前，法媒Mediapart一篇報導稱，貝魯特駐法國大使艾德旺遭2名前使館職員投訴性侵與蓄意暴力而被調查。法新社指出，由於他的外交官職位，讓艾德旺享有免被起訴的外交豁免權，但法國外交部2日晚間表示，「鑒於上述事實的嚴重性，我們認為黎巴嫩當局有必要取消黎巴嫩駐法國大使的豁免權，以便法國司法部門工作。」

熟知調查情況的消息人士也證實了Mediapart的報導，第一名31歲女性原告在2022年6月提起訴訟，曾擔任編輯職務的她早在2020年就向警方報案稱，艾德旺在辦公室裡毆打了她，當時沒有提告是因為不想「破壞」大使的「生活」。起訴書提到，她與艾德旺有交往關係，對方「每天都對她進行心理與身體上的暴力」，她2020年5月在大使私人公寓遭艾德旺性侵，當時她尖叫、哭泣著明確表示不願發生性行為。

第二名28歲女性原告則是在2022年2月拒絕發生性關係後，遭到艾德旺一連串的肢體攻擊後提出投訴。她表示，去年在諾曼第世界和平論壇的場外兩人發生爭執，艾德旺試圖開車撞她。另外，去年12月艾德旺在她家中，將她的臉部壓在床上，試圖使她窒息。

艾德旺的律師貝羅尼（Karim Beylouni）表示，他的當事人將對任何形式的侵犯指控進行抗辯，無論是口頭、道德或是性方面。他指出，艾德旺在2018年至2022年間分別與這兩名女子有過「戀愛關係」，但不時發生爭吵與分手。