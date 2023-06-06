20分鐘內「3次性侵」妙齡女！　星國男被判鞭刑22下、關16年

▲男子趁著夜深人靜，隨機性侵妙齡女子。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

新加坡一名37歲男子2013年在酒後性侵一名妙齡女子，甚至在20分鐘內反覆性侵3次，因此被判16年10個月2周有期徒刑以及鞭刑22下。事發當時被告看見獨自走在路上的被害人便上前搭訕，隨即被拒絕，他一氣之下將女方拖到路邊性侵，事後還辯稱自己「都不記得了」。

根據《中國報》、《8視界新聞網》報導，37歲被告林男2013年2月9日凌晨3時多在路邊看見獨自走路回家的24歲被害女性，喝醉酒的他隨即見色心喜，上前搭訕，不過女方並未理會，並且立刻加快速度，企圖離開現場、甩掉被告。

被告見狀一把將被害人拉倒在地，同時跨坐在女方身上猥褻對方胸部。過程中，被告發現有車經過，於是又把被害人拉到馬路的另一邊，先是抓著她的頭撞牆，然而再將對方按倒在地，並性侵她。

被害女性為了尋求附近公寓的保全幫助，因此騙被告願意帶他回家，但是途中被告又二度性侵她，結束後又逼迫她口交。整個過程僅過了20分鐘，直到一輛計程車停在附近後，被告才開始穿褲子，受害女子隨即趁機脫逃求救。

被告被逮後一度聲稱自己喝醉酒，什麼都不記得，審訊途中才改變說詞。他被判16年10個月2周有期徒刑與鞭刑22下，然而他入獄期間卻仍2度上訴，不過皆遭到法院駁回。