快訊／會考英語考題竟與「參考題本重覆」　心測中心：該題送分

▲國中教育會考英語閱讀考科再爆爭議。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考再爆命題爭議！繼昨天首日考試寫作測驗題目，傳出與坊間教科書撞題外，今（21日）第二節考英語閱讀，考題第一題竟然與「111年英語科閱讀參考試題本」第一題重覆，連題目、選項、圖片全都一樣。心測中心證實該考題在停用機制的設定上出錯，導致試題重覆，該題將送分。

國中會考命題單位、台師大心測中心，為因應108新課綱上路，以素養導向試題為主，在4年前公告各科參考題本。教育部今天下午公布各科試題內容後，有英語教師發現，今年英語閱讀選擇題第一題，竟與四年前「111年英語科閱讀參考試題本」第一題重覆，從題目到選項順序與圖片都一模一樣。

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心測中心副主任曾芬蘭證實試題瑕疵，表示已經公布的試題，不管是參考試題或考題，都不應該重覆命題，通常公開過的題目都會有「停用設定」，這次為什麼會出現這種疏漏，內部還要再釐清，未來也會加強各項補強措施，經內部緊急討論後，今年英語閱讀第一題將採送分方式處理。





▲會考英語閱讀第一題與「111年英語科閱讀參考試題本」重覆。（圖／教育部提供）

台師大心測中心與112年國中教育會考全國試務會晚間發表聲明指出，今年英語科閱讀第1題與108年心測中心所公布的111年會考參考題本相同，參考試題本雖為公開資訊，但基於公平性考量，112年國中教育會考英語科閱讀測驗第1題一律給分。

聲明指出，國中教育會考每年入闈前皆會針對過去各年度使用過的試題，設定為曝光題而且停用。對於本次使用到過去心測中心自行公布的參考試題，心測中心將深入檢討題庫中試題的管理機制，以確保未來不再發生類似事件。