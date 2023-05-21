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國中會考想拿A++可錯幾題？　補教老師這麼說

▲▼國中教育會考今起一連舉行兩天，今年超過19萬人報考。（圖／教育部提供）

▲國中教育會考今落幕，補教分析各科容錯題數。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

一連兩天的國中教育會考今（21日）落幕，補教老師預估，今年各考科試題均遵循108課綱素養導向，題型靈活、文長，也著重生活應用，整體難度跟去年一樣維持難易適中。考生若想拿到A++，補教預估國文、英文、數學、社會科容錯題數均為2題，自然科則是2到3題。

台北市補教協會下午舉行國中會考解題記者會。社會補教老師范郁彤表示，今年社會科仍強調跨科、圖表綜合分析能力，其中歷史科不少情境試題，先將人事物貫穿其中，再搭配地圖等材料融入地理科概念，包裝成跨科的素養題型，靈活取材已成為社會科命題方向。她預估今年社會科想拿A++，只錯2題，A+可錯4題、A則可錯6題。

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數學補教老師葉子豪指出，今年數學強調閱讀、判斷與分析，也是未來考生要培養的答題技巧，考生不一定要大量刷試題或做繁複的計算，只要用單一觀念即可把握基本分。他預估數學要拿A++，只能錯2題、A+為3至4題，A可錯4至5題。

國文補教老師陳蒂也說，未來國文科不能再靠刷題目備戰，應努力提升閱讀的廣度與深度，而閱讀篇章除了著重藝術文學外，也要重視跨域閱讀，培養學生邏輯推理、掌握資訊重點的能力。她預估今年國文想拿A++可錯2題、A+為4題，A可錯6題。

自然補教老師楊過分析，近年自然科試題難度的確提升，考驗學生是否具有精進思考、圖表解釋、文字閱讀能力，像是今年考題第45、46題，看似困難，但考生只要抓出關鍵字和直角坐標即能迎刃而解。他預估自然科想拿A++可錯2至3題、A+為3至4題，A則可錯7至8題。

英文補教老師林熹表示，今年英語閱讀整體難度相較於前兩年稍微簡單，但英語聽力部分，考生需從前後文語氣判讀含義、聽懂弦外之音，對能力中段的考生可能稍微不利。假設考生英聽全對，預估今年英文科想拿A++可錯2題、A+為4題，A可錯6題。

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