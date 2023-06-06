吳釗燮：感謝美國協訓我國士兵　台海爭端應和平解決

▲吳釗燮上月接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮5月24日接受「英國廣播公司」（BBC）專訪，訪問內容近日刊登。吳談及國際支持議題，感謝美國提供防禦性武器及協訓我國士兵，也感謝日前G7峰會表達對台海及區域情勢的嚴重關切，強烈反對片面以武力或脅迫改變現狀，呼籲台海爭端應透過和平方式解決。

吳釗燮在專訪中指出，台海及區域緊張情勢升高，根本原因在於中共政權的擴張野心。中國不斷派遣機艦在台海、東海及南海巡航挑釁，威脅台灣、日本及鄰近主權國家，並企圖突破第一島鏈，以擴張影響力至太平洋，已逐漸升高極權與民主陣營之間的對立與衝突。

吳釗燮表示，台海緊張局勢不僅影響台灣，也將影響全球，因為世界上50%的貨物運輸通過台灣海峽，此外台灣生產全球60%以上的晶片，台海衝突導致國際供應鏈中斷，將對世界各地產生嚴重衝擊。

吳釗燮強調，台灣人民長年面對中國威脅，已具備不畏恫嚇的勇氣和生活如常的韌性，也深刻體認保衛台灣是自己的責任。烏克蘭人民勇敢捍衛領土、主權和自由，鼓舞了台灣人民，更帶給台灣3點啟示：必須強化自我防衛決心、發展不對稱戰略及爭取國際支持，使中國瞭解奪取台灣絕非易事，而不敢冒然對台灣動武。

針對主持人詢及中國對台灣發動的訊息戰，吳釗燮表示，中國長期對台進行各種滲透、資訊戰、認知作戰等混合式威脅，企圖製造人心不安，操縱民主選舉。我國政府結合非政府組織力量，有效協助民眾應對這種挑戰，我國也樂於與歐洲國家分享因應錯假訊息及認知作戰的豐富經驗。

談及台英關係時，吳釗燮表示，感謝英國外長柯維立（James Cleverly）發言反對中國將台灣視為其內政問題，也欣見英國加入G7峰會聲明的立場，以及支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。上月英國前首相特拉斯下議員（Liz Truss）訪問台灣，展現對台灣的堅定支持，受到我國政府及民眾的高度讚賞，歡迎未來有更多的英國政要訪台，以進一步強化台英雙邊友好關係。