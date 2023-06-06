廂型車連撞9人「傷者倒地抽搐」　39歲男子棄車逃逸被逮

記者魏有德／綜合報導

湖南長沙開福區今（6）日下午13時左右發生一起恐怖交通事故。一名39歲男子駕駛一輛灰色箱型車不知因何原因連續衝撞路上車輛及路人，造成9人受傷，現場一片狼籍，還有民眾拍下傷者在救護車抵達時，仍躺臥在地上抽搐，相當駭人。該名男子則在肇事後逃逸，經過數小時後落網，肇事原因尚待調查。

▲長沙開福區發生一起車輛連環撞人事件，駕駛棄車逃逸後被逮捕。（圖／翻攝微博，下同）

《上游新聞》報導，6月6日13時左右，長沙地鐵3號線3號出口往濱河路段（月湖公園北）發生一起麵包車（箱型車，下同）碰撞行人事故，目前有9人送醫。經初步覈實，39歲的男子蘭某（懷化辰溪縣人）駕駛麵包車撞到多名行人後，逃逸至五礦春和景園小區附近路口後棄車逃離。

目擊者張麗（化名）事發時正乘坐公車經過事故現場，她表示，原以為是普通的交通事故，只看到靠近地鐵3號線長沙大學站附近，有一位年紀不大的女士，穿著防曬上衣，坐在地上，好多人圍著她，旁邊還有倒地的電動車，「有救護車、警車等到場。」

圍觀民眾拍下的影片則顯示，有一名男子倒臥在馬路上，身體還不時抽搐，一旁已經有救護車抵達現場，一名救護人員從車內拿出擔架，另一名救護人員則上前觀看傷者情況，還有一名女士站在一旁幫忙拿著傷者的皮鞋。