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國1五楊高架南下3車追撞　自小客2輪懸空騎護欄…險墜30米

▲▼小客車被遊覽車擠撞，2輪懸空騎上護欄，小貨車爆胎後胎皮掉落引發3車事故，Honda汽車右後方被撞爛，遊覽車左前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲小客車被遊覽車擠撞，2輪懸空騎上護欄 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

國道1號五楊高架南向泰山路段，一部小貨車車輪爆胎，胎皮掉落，後方小客車見狀緊急剎車，遊覽車緊急往右閃避，追撞減速小客車車尾後，又擦撞外側車道一輛小客車，結果該車被擠撞後，右側2輪騎上護欄，差點墜落30公尺高的高架道路，幸好整起事故無人受傷，詳細原因待警方調查。

6日上午7時許，30歲范姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架南向37.7公里泰山路段時，突然左後輪爆胎，他立刻將車開到路肩，但爆胎的胎皮掉落在車道上，後方20歲莊姓男子駕駛Honda汽車，見狀趕緊急減速。

▼小貨車爆胎後胎皮掉落引發3車事故 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼小客車被遊覽車擠撞，2輪懸空騎上護欄，小貨車爆胎後胎皮掉落引發3車事故，Honda汽車右後方被撞爛，遊覽車左前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時，64歲許姓男子駕駛遊覽車疑未保持安全距離，為了閃避莊男車子，急向右轉動方向盤，但仍追撞到他車右後車尾，遊覽車追撞後，再與外側車道50歲張男駕駛的Toyota汽車發生擦撞，張男連人帶車被擠撞到高架橋護欄，右邊2輪都騎上護欄，差點釀成更大傷亡。

▲▼小客車被遊覽車擠撞，2輪懸空騎上護欄，小貨車爆胎後胎皮掉落引發3車事故，Honda汽車右後方被撞爛，遊覽車左前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

幸好整起事故未造成人員傷亡，僅3車車體損壞，警方到場4名駕駛均無酒駕，詳細事故原因待調查，事故也引起後方車流回堵3公里，經1小時後才恢復車流，警方呼籲用路人應依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

▼Honda汽車右後方被撞爛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小客車被遊覽車擠撞，2輪懸空騎上護欄，小貨車爆胎後胎皮掉落引發3車事故，Honda汽車右後方被撞爛，遊覽車左前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼遊覽車左前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小客車被遊覽車擠撞，2輪懸空騎上護欄，小貨車爆胎後胎皮掉落引發3車事故，Honda汽車右後方被撞爛，遊覽車左前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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