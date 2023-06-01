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時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

▲▼國民黨議員黃浴沂。（圖／翻攝宜蘭縣議會直播）

▲國民黨議員黃浴沂。（圖／翻攝宜蘭縣議會直播）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助，國民黨公職群起批評。對此，時代力量1日表示，許嘉恬確實該被嚴厲抨擊，但國民黨自家的宜蘭縣議員黃浴沂，同樣是檢討性騷受害人的最壞示範，卻未見國民黨啟動性平機制，藍綠別雙標，性平要徹底實踐，而非只拿來作為攻擊對手的工具。

時代力量發言人余佳蒨指出，民進黨前婦女部主任及前副秘書長許嘉恬，自己曾為性騷擾受害者卻缺乏同理心，確實該被嚴厲抨擊，但國民黨自家的宜蘭縣議員黃浴沂，同樣是檢討性騷受害人的最壞示範，卻未見國民黨啟動性平機制，時力呼籲藍綠別雙標，性平要徹底實踐，而非只拿來作為攻擊對手的工具。

余佳蒨表示，這次事件涉嫌吃案的前民進黨婦女部主任，也是剛辭職獲准的前副秘書長許嘉恬遭揭露，過往也曾是性騷擾受害者，這次在接獲同仁申訴時，卻未能同理申訴人，反而用不當言詞造成當事人二度創傷，絕對是性平教育的最壞示範。

而國民黨議員黃浴沂日前稱被偷窺女消防員「被偷看的不一定是對的」、「是不是要引誘人去看？」等，余佳蒨直言，本次事件爆發後，國民黨黨公職齊聲痛批，要求賴清德及民進黨深刻反省，諷刺的是，國民黨面對黨內的性平事件，處理方式卻是雙重標準，應該「要刮別人鬍子之前，先把自己的刮乾淨。」

余佳蒨說明，黃浴沂上月針對女性消防員遭遇性騷擾事件，接連講出許多歧視言論，事後不僅多次拒絕道歉，面對時代力量宜蘭黨部要求公開說明，竟以「政治操作」為由避不見面，國民黨中央雖表示將召開考紀會研議懲處，至今卻依然靜悄悄，也未見任何性平機制啟動。

余佳蒨強調，性別平等是基本人權價值，更是政治工作者要努力實踐的目標。余呼籲藍綠兩黨面對性平爭議事件，都應拿出一致的標準自我檢視，毫無性平觀念又毫無悔意的政治人物都該下架，不要讓性別平權淪為口號或是進步價值的提款機！

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