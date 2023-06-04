泥醉女「下體劇痛」驚醒喊不要！男友人噁問：爽嗎　判決出爐

▲台北張姓男子性侵泥醉女友人，見她驚醒還噁問她「爽嗎」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北妙齡女子小柔(化名)和大學同校同學張男、男友人蔡男到餐館喝酒，而後3人又買烈酒回小柔住處續攤。小柔喝到不省人事，在地板上睡著，卻慘遭張男性侵，她不堪受辱，憤而報警。全案審理時，張男辯稱兩人合意，小柔過程喊「不要」是「不要無套」的意思，不過法官不採信，依犯強制性交罪，處張4年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，小柔和張男是高中和大學同校同學，去年4月9日晚間，兩人和共同友人蔡男相約在信義區啤酒餐廳喝酒後，又到超商買啤酒和烈酒回小柔住處續攤。小柔喝到凌晨2點多，已不勝酒力睡倒在地板上，到了早上6點，小柔突然被下體劇痛驚醒，竟發現她正躺在張男身上，而張男正在性侵自己。小柔因意識仍斷斷續續，只能一直喊「不要」，張男卻回她說「爽嗎」，直到她又重複喊了好幾次，張男才停手。事後小柔不堪受辱，到警局報警。

張男在審理時辯稱，兩人發生關係是兩情相悅，且小柔當時意識清醒，有上到他身上，還跟他說「不要無套」，事後他向小柔道歉，是因為他無套的關係，如果小柔想拒絕，也可以向一旁的蔡男求救。

蔡男則證稱，那天他因酒醉也沉睡，清晨時聽到小柔一直說「不要」，但他還有醉意起不了身，最後張男突然喊「要出來了」，他瞬間驚醒目擊兩人半裸抱在一起，而小柔當時意識不清，張男則解釋小柔吐到全身都是，所以他幫她把衣服脫掉，然後張男把小柔抱到床上，就離開住處。

法官認為，張男離開小柔時，小柔仍意識不清，甚至無法向蔡男呼救，且案發後小柔封鎖張男，張男還另以小帳傳訊向小柔道歉，可見他趁小柔酒醉不能抗拒時強行性侵，且犯後還否認犯行，無法取得被害人的諒解，依犯強制性交罪，處4年6月徒刑，全案還可上訴。