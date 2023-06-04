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泥醉女「下體劇痛」驚醒喊不要！男友人噁問：爽嗎　判決出爐

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北張姓男子性侵泥醉女友人，見她驚醒還噁問她「爽嗎」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北妙齡女子小柔(化名)和大學同校同學張男、男友人蔡男到餐館喝酒，而後3人又買烈酒回小柔住處續攤。小柔喝到不省人事，在地板上睡著，卻慘遭張男性侵，她不堪受辱，憤而報警。全案審理時，張男辯稱兩人合意，小柔過程喊「不要」是「不要無套」的意思，不過法官不採信，依犯強制性交罪，處張4年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，小柔和張男是高中和大學同校同學，去年4月9日晚間，兩人和共同友人蔡男相約在信義區啤酒餐廳喝酒後，又到超商買啤酒和烈酒回小柔住處續攤。小柔喝到凌晨2點多，已不勝酒力睡倒在地板上，到了早上6點，小柔突然被下體劇痛驚醒，竟發現她正躺在張男身上，而張男正在性侵自己。小柔因意識仍斷斷續續，只能一直喊「不要」，張男卻回她說「爽嗎」，直到她又重複喊了好幾次，張男才停手。事後小柔不堪受辱，到警局報警。

張男在審理時辯稱，兩人發生關係是兩情相悅，且小柔當時意識清醒，有上到他身上，還跟他說「不要無套」，事後他向小柔道歉，是因為他無套的關係，如果小柔想拒絕，也可以向一旁的蔡男求救。

蔡男則證稱，那天他因酒醉也沉睡，清晨時聽到小柔一直說「不要」，但他還有醉意起不了身，最後張男突然喊「要出來了」，他瞬間驚醒目擊兩人半裸抱在一起，而小柔當時意識不清，張男則解釋小柔吐到全身都是，所以他幫她把衣服脫掉，然後張男把小柔抱到床上，就離開住處。

法官認為，張男離開小柔時，小柔仍意識不清，甚至無法向蔡男呼救，且案發後小柔封鎖張男，張男還另以小帳傳訊向小柔道歉，可見他趁小柔酒醉不能抗拒時強行性侵，且犯後還否認犯行，無法取得被害人的諒解，依犯強制性交罪，處4年6月徒刑，全案還可上訴。

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