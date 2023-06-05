泥醉女夜店慘遭2男撿屍！友上完廁所找嘸人 　狂CALL衝摩鐵救人

▲一名女子和朋友上夜店喝醉，不料在朋友上廁所期間，落單的她慘遭2男撿屍。（圖／郭世賢翻攝）

記者郭玗潔／台中報導

妙齡女子小琦(化名)和陳姓友人到台中夜店玩，不料在陳男上廁所的短短幾分鐘內，泥醉的小琦就被2男撿屍到摩鐵，其中1人對她強制性交，另1人則接續對她舔胸猥褻，等小琦被手機聲吵醒兩人才作罷。原來陳男上完廁所找不到人，擔心小綺出事，急忙報警並以手機定位追來摩鐵救人，在摩鐵外狂打小琦手機。全案經台中地院審理，審酌2男已和小綺達成調解，依乘機性交罪、乘機猥褻罪各處2年、10月徒刑，皆可緩刑。

判決指出，小琦於前年5月13日晚間7、8點，和陳男等人到KTV喝酒唱歌，之後她又和陳男到夜店續攤，喝到凌晨1、2點，陳男內急先去上廁所，要喝茫的小琦在店內柱子旁等他。不料陳男才剛離開，小琦就被一旁2名男子阿龍、阿偉(化名)搭訕，一左一右將她攙扶出夜店，此時小琦已酒醉昏睡，兩人遂將她扛上計程車，前往摩鐵開房。

3人進房後，阿龍立即將小綺脫光性侵，又帶她到浴室清洗身體，才將人放回床上。阿偉在一旁也按捺不住，抱住小琦的裸身舔胸，猥褻得逞。

而陳男上完廁所，發現小琦已不知去向，連忙通知其他友人趕快報警，又透過小琦手機定位搜尋她所在位置，發現她竟在摩鐵，他焦急趕到摩鐵門口，並不斷撥打小琦手機。阿龍見小琦被手機聲吵醒，才攙扶她下樓找陳男。

全案審理時，2名男子坦承犯行，不過阿偉辯稱只有摸胸、沒有舔胸，但小琦胸罩內層卻驗出阿偉DNA，故法官不採信這番說詞，審酌兩人已分別和小琪達成調解，判阿偉依犯乘機猥褻罪，處10月徒刑，緩刑3年。阿龍依乘機性交罪，處2年徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。