「若不是也束手無策了」　高大成：99.9999%是氯化鉀殺死5億高中生

記者許權毅／台中報導

台中5億高中生墜樓死亡案案情離奇，根據法醫解剖報告指出，賴男死亡原因符合高處墜落，驗了超過1000種毒藥物也沒有陽性反應。但知名法醫高大成仍認為，賴男身上的針孔並非急救造成，質疑是兇手對賴男施打物質後致死，賴男死後再拋下樓，高認為，氯化鉀是最可能的物質，他透露詢問過10多位主任級醫師，都有一致看法。

▲5億高中生案，知名法醫高大成認為賴男被注射的可能是氯化鉀，還透露10多名主任級醫師都同意此說法。（圖／記者許權毅攝，下同）



台中地檢署指出，經法醫研究所解剖鑑定報告，顯示死者的死亡原因符合「高處墜落」，賴男為左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。另，賴男體內並未驗出酒精、葡萄催芽劑或其他常見之1000種毒藥物反應。

針對檢方的驗屍報告，受家屬委託也勘驗過屍體的法醫高大成強調，他沒有說賴男不是墜樓，但認為賴男是「死後墜樓」，因為只有臟器出血，那麼有沒有血塊？沒有的話就是死後墜樓，也就是他殺。

高大成認為，賴男身上的針孔仍舊是關鍵。他舉出氯化鉀可能性很高，因為氯化鉀只要打20c.c就會死亡，要把針孔附近採檢送驗，如果擔心量很少驗不出來，可以送國外鑑定，以昭公信。

高大成坦言，這案至今，最後有可能的就是氯化鉀，氯化鉀在國外被用來安樂死，若是如果找不到，他也「束手無策」，找不到還有可能造成賴男死亡的原因了，曾經問過10多位主任級的醫師，都提出氯化鉀的可能性，直言機率高達99.9999％。

高補充，手部針孔絕對不是在急診室治療留下的，要夏解釋為何賴男身上會有針孔。此外，頸部跟嘴唇有傷口，認為是遭到控制所致。

不過，針對高大成提出的針孔、頸部嘴唇傷口等疑問，中檢日前已先後澄清，強調針孔是醫護人員在左右施打針劑，不排除是送醫過程中施打的；而送醫當下有使用護頸，頸部傷口不排除是送醫救治時所致。