　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「若不是也束手無策了」　高大成：99.9999%是氯化鉀殺死5億高中生

記者許權毅／台中報導

台中5億高中生墜樓死亡案案情離奇，根據法醫解剖報告指出，賴男死亡原因符合高處墜落，驗了超過1000種毒藥物也沒有陽性反應。但知名法醫高大成仍認為，賴男身上的針孔並非急救造成，質疑是兇手對賴男施打物質後致死，賴男死後再拋下樓，高認為，氯化鉀是最可能的物質，他透露詢問過10多位主任級醫師，都有一致看法。

▲▼高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生案，知名法醫高大成認為賴男被注射的可能是氯化鉀，還透露10多名主任級醫師都同意此說法。（圖／記者許權毅攝，下同）

台中地檢署指出，經法醫研究所解剖鑑定報告，顯示死者的死亡原因符合「高處墜落」，賴男為左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。另，賴男體內並未驗出酒精、葡萄催芽劑或其他常見之1000種毒藥物反應。

▲▼高大成。（圖／記者許權毅攝）

針對檢方的驗屍報告，受家屬委託也勘驗過屍體的法醫高大成強調，他沒有說賴男不是墜樓，但認為賴男是「死後墜樓」，因為只有臟器出血，那麼有沒有血塊？沒有的話就是死後墜樓，也就是他殺。

高大成認為，賴男身上的針孔仍舊是關鍵。他舉出氯化鉀可能性很高，因為氯化鉀只要打20c.c就會死亡，要把針孔附近採檢送驗，如果擔心量很少驗不出來，可以送國外鑑定，以昭公信。

高大成坦言，這案至今，最後有可能的就是氯化鉀，氯化鉀在國外被用來安樂死，若是如果找不到，他也「束手無策」，找不到還有可能造成賴男死亡的原因了，曾經問過10多位主任級的醫師，都提出氯化鉀的可能性，直言機率高達99.9999％。

高補充，手部針孔絕對不是在急診室治療留下的，要夏解釋為何賴男身上會有針孔。此外，頸部跟嘴唇有傷口，認為是遭到控制所致。

不過，針對高大成提出的針孔、頸部嘴唇傷口等疑問，中檢日前已先後澄清，強調針孔是醫護人員在左右施打針劑，不排除是送醫過程中施打的；而送醫當下有使用護頸，頸部傷口不排除是送醫救治時所致。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
蘋果認證！　今年12款最佳APP揭曉
不只是裝飾！內行曝生魚片旁「塑膠葉」真實作用
竹北天坑挖呀挖！　驚見「大坑洞」
滑手機網頁「突跳中毒訊息」還倒數！　用戶嚇壞
高大成：99.9999%是「氯化鉀」殺死5億高中生！
送女兒提前到校！宜蘭母女遭瑞典坦克猛撞　「噴出車外」雙亡
2人已報案！RISU社團外流私密片　警擴大偵辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男登玉山主峰突倒地不治　嘉義山區1個多月第5起死亡案

台南接連槍擊案　槍手火力驚人！藍綠陣營反應大不同

RISU社團瘋傳外流私密影片　律師：這些人最重可判10年半

2024總統、立委選舉　桃檢啟動查賄列車！檢察長曝3大策略

男吸毒暴斃　南投檢警連破三層販毒網！藥頭開公司登廣告

快訊／南投「汽車火球」撞工廠！男駕駛成焦屍　上週曾持刀傷人

竹聯幫又搞事！　車行老闆遭襲14萬金項鍊被搶...北投警48hrs破案

才買1天！新戒指卻卡住...痛到哇哇叫　女求消防幫解套

全家聯手借牌詐標工程...還向廠商索賄　苑裡前鎮長劉秋東收押

國6隧道突遇內線白車鬼切！他載妻小險撞上…孩子當場嚇哭

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

高三生畢業派對飆唱《星火》　網聽天籟嗓音：起雞皮疙瘩！

男登玉山主峰突倒地不治　嘉義山區1個多月第5起死亡案

台南接連槍擊案　槍手火力驚人！藍綠陣營反應大不同

RISU社團瘋傳外流私密影片　律師：這些人最重可判10年半

2024總統、立委選舉　桃檢啟動查賄列車！檢察長曝3大策略

男吸毒暴斃　南投檢警連破三層販毒網！藥頭開公司登廣告

快訊／南投「汽車火球」撞工廠！男駕駛成焦屍　上週曾持刀傷人

竹聯幫又搞事！　車行老闆遭襲14萬金項鍊被搶...北投警48hrs破案

才買1天！新戒指卻卡住...痛到哇哇叫　女求消防幫解套

全家聯手借牌詐標工程...還向廠商索賄　苑裡前鎮長劉秋東收押

國6隧道突遇內線白車鬼切！他載妻小險撞上…孩子當場嚇哭

台灣隊長陳柏良受傷　無緣中華男足對泰友誼賽

男登玉山主峰突倒地不治　嘉義山區1個多月第5起死亡案

醫點名「6款高草酸飲品」！有2種很多人天天喝　尿路結石主因曝光

緯創傳昆山廠也將關閉　公司坦言將進行人員精實專案

台南接連槍擊案　槍手火力驚人！藍綠陣營反應大不同

RISU社團瘋傳外流私密影片　律師：這些人最重可判10年半

NCT首位推solo！泰容魅力發威　專輯預售破50萬張

鳳凰又被盯！連2天上榜　並列上市櫃24檔注意股

台新創投成立育樂公司　深耕體育活動

好市多A肝莓仍暫停進口！北市衛生局：2分店已累計銷毀逾9000公斤

台南某高職「畢典大亂鬥」　同學被抓傷！火爆畫面曝

社會熱門新聞

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／志明牛肉拉麵遭惡搞發文　業者提告

獨／父子同泡澡...爸爸出去講電話　6歲兒倒浴缸沒了命

手搖店「摸奶69式」攬客　開幕7天招牌全拆

北市處長外帶鼎泰豐拜祖先報公帳

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

更多熱門

相關新聞

律師質疑解剖報告！中檢警告：應遵守偵查不公開

律師質疑解剖報告！中檢警告：應遵守偵查不公開

台中5億高中生墜樓案偵辦近一個月，案情陷入膠著，許多疑點仍未能釐清。今(6日)中檢第三度召開偵查庭，結束後死者家屬委任律師許哲維神情凝重，略有不滿直指調查人員鑑識有疏失；關注此案的法醫高大成也對報告書有所質疑，抨擊法醫研究所的法醫「看不出死因又不認輸」。對此，中檢發出新聞稿聲明，警告「相關訴訟關係人」應堅守偵查不公開。

中彰來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

中彰來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

等了4任市長　亞洲大學55億奪下豐原「豐富專案」　　

等了4任市長　亞洲大學55億奪下豐原「豐富專案」　　

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

5億高中生死因報告出爐！高大成說話了

5億高中生死因報告出爐！高大成說話了

關鍵字：

台中5億高中生氯化鉀高大成

讀者迴響

熱門新聞

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面