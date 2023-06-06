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社會 社會焦點 保障人權

高大成嗆「打BB」、律師質疑有疏失！中檢警告：應遵守偵查不公開

▲▼法醫高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成今受訪時一度講到情緒激動，還向現場媒體道歉「歹勢，我金北宋」。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、許權毅、莊智勝／台中報導

台中5億高中生墜樓案偵辦近一個月，案情陷入膠著，許多疑點仍未能釐清。今(6日)中檢第三度召開偵查庭，結束後死者家屬委任律師許哲維神情凝重，略有不滿直指調查人員鑑識有疏失；關注此案的法醫高大成也對報告書有所質疑，抨擊法醫研究所的法醫「看不出死因又不認輸」。對此，中檢發出新聞稿聲明，警告「相關訴訟關係人」應堅守偵查不公開。

在偵查庭結束後，許哲維接受媒體聯訪，表情十分凝重，表示法醫研究所提出的鑑定報告中，「我們認為內容跟理由有所矛盾」，但確切的矛盾點在哪裡？許哲維欲言又止，表示「報告中的死因，與媒體、外界猜想的方向不太一樣，我只能這樣講。」但話鋒一轉，許哲維又表示，自己不想苛責調查人員，但案發後過了好幾小時、甚至隔好幾天才去做鑑識，「我個人比較難接受」，直言鑑識過程確實有疏失。

▲▼台中5億高中生墜樓，台中地檢署第三度召開偵查庭。（圖／記者白珈陽攝）

▲律師許哲維神情凝重，質疑鑑識過程有疏失。（圖／記者白珈陽攝）

受到家屬委託驗屍、十分關注本案的法醫高大成也表示，自己與那位相驗賴生遺體的法醫研究所法醫看法不一樣，強調自己不是要跟檢方敵對，直指死者從10樓墜下，不管哪個部位撞擊都一定會破裂，但賴生頭部、四肢都沒有明顯傷勢，僅有內臟破裂，但弔詭的是，內臟破裂又不會迅速死亡，而驗屍的結果發現賴生是「速死」，其中明顯有貓膩；高大成還表示，賴生內臟破裂，但又沒發現血塊，明顯就是死後才墜樓，且賴生遺體頸部有瘀血、嘴唇流血、右手臂還有不明針孔，這些疑點都得不到確切的解釋，直言該位法醫「看不出死因又不認輸」，接受媒體聯訪時語氣還一度激動，「歹勢，我今天金北宋！」

高大成認為，賴生右手遭注射的針孔就是全案的關鍵，依照他多年的經驗來看，「這絕對是生前注射的針孔，不是死後的，這塊皮膚應該要切下來送驗，驗驗看有沒有氯化鉀反應！」對於先前自己的說法遭到檢方相驗報告打臉一事，高大成則說，法醫就是要從屍體的變化去推測、拼湊案情的全貌，現在沒有突破性的進展，再怎麼說都是原地踏步，「我覺得法醫至少要去現場看，再去評估，我不是要對立，是大家來做個討論，這是人命關天的問題，不要在那邊說你憨慢、很久沒看啦，不要跟我說這些，不要在那邊打臉，打你的屁股都可以啦我跟你說，打什麼臉，打你的BB啦！

▲▼高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成認為賴生右手臂上注射的針孔是本案的關鍵。（圖／記者許權毅攝）

對於許哲維、高大成接連受訪放話，中檢也發出新聞稿回擊，表示經法醫研究所法醫出具之解剖鑑定報告，顯示死者死亡原因服和高處墜落，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡；中檢強調，已經化驗了1000餘種毒藥物反應，但死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見毒藥物。

中檢表示，除死者由法醫進行解剖、檢視全身部位並採集檢體化驗外，法醫也與檢警勘查採證所得之現場照片、救護車監視器畫面、測量現場高度距離等一切情狀互相核對驗證，綜合解剖、毒物化學檢查結果所得正助，依刑事訴訟法規定以鑑定人身分具結後，出具專業並有證據能力之解剖報告鑑定書。

中檢強調，檢察官為法定公益代表人，刑事案件的偵辦，應嚴守罪刑法定及無罪推定原則，對被告有利、不利的事證，都應詳加蒐集、調查、斟酌。中檢警告，「相關訴訟關係人」更應堅守偵查不公開，防止洩漏偵查方向、內容，導致相關嫌疑人勾串、滅證而有礙真實之發現。

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