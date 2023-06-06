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大陸 大陸焦點 特派現場

24層樓高！大陸首艘國產大型郵輪出塢　明年正式運營

▲陸首艘國產大型郵輪6/6出塢。（圖／翻攝自）

▲陸首艘國產大型郵輪6/6出塢。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸首艘國產大型郵輪「愛達．魔都」號6日下午1點30分開始出塢，標誌著該郵輪整船主體建造基本完成，轉入碼頭開始設備調試和內裝收尾階段。後續，郵輪將出海完成兩次試航，計劃於今年底交付，明年正式運營。這一艘堪稱「海上移動城市」的大型郵輪，總噸位達13.55萬噸，如果把郵輪垂直立在地面上，將比杜拜帆船酒店高3公尺。

據《觀察者網》報導，「愛達·魔都號」計劃於7月份開啟試航，年底前完工交付，交付後將開啟以上海為母港的國際航線。

「愛達·魔都」號是大陸首艘國產大型郵輪，於2019年開始建造，2020年11月，全面轉入塢內連續搭載總裝階段；2021年10月，實現全船貫通的里程碑節點；2022年7月，首台主發電機動車和全船中控系統上電；2023年5月19日，上海市文旅局和中船郵輪將其正式定名「愛達·魔都號」。

▲陸首艘國產大型郵輪6/6出塢。（圖／翻攝自）

▲陸首艘國產大型郵輪6/6出塢。（圖／翻攝自微信公眾號／SWS外高橋造船）

而從6月1日起，「愛達·魔都」號正式開始了為期6天的出塢作業。據上海外高橋造船有限公司介紹，大型郵輪出塢包括塢內註水起浮、移塢和出塢三個過程，期間將通過岸邊牽引機控制郵輪的位置動態，相應開展傾斜試驗、舷門沖水試驗、救生艇脫鉤和巡遊試驗等三項關鍵試驗，對全船的重量、重心穩性以及救生艇、舷門的性能進行實船驗證。

6月1日，「愛達·魔都」號成功完成起浮，6月6日，在完成塢內系列試驗後，「愛達·魔都」號出塢，轉入碼頭建造階段。

一艘大型的郵輪，就像是一座海上的移動城市。「愛達·魔都」號總長323.6公尺、型寬37.2公尺，共有2826間艙室，最多可以容納乘客5246人。

▲陸首艘國產大型郵輪6/6出塢。（圖／翻攝自）

▲郵輪內裝效果圖。（圖／翻攝自微信公眾號／上海發布）

據《中國新聞網》報導，該郵輪高達16層的上層建築生活區，擁有劇院、特色餐館、購物廣場、藝術走廊和水上樂園等豐富的休閒設施，被譽為移動的「海上現代化城市」。

中船嘉年華郵輪網站顯示，「愛達·魔都」號計劃於2023年年底交付後開啟以上海為母港的國際航線，執航日本及東南亞航線，並適時推出「海上絲綢之路」等中長航線，打造長、中、短相結合的多樣旅行度假選擇。

▲陸首艘國產大型郵輪6/6出塢。（圖／翻攝自）

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