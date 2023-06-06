5億高中生死因有矛盾！律師指「案發數小時才做鑑識」：很難接受

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中5億高中生賴男墜樓案疑點重重，案發至今對於是否他殺仍未有定論。台中地檢署今(6日)針對本案第三度召開偵查庭，結束後賴母委任律師許哲維臉色十分凝重，表示在法醫研究所提出的鑑定報告中，內容跟理由還是有所矛盾，只能說賴生的死因與外界猜想的方向不太一樣；此外，許哲維也指出，調查人員是在案發數小時後、甚至隔了好幾天才去做鑑識，「這件事情我個人比較難接受。」

▲台中5億高中生墜樓，賴母委任律師許哲維。（圖／記者白珈陽攝）

在偵查庭結束後，賴母僅簡短地向所有關心此案的台灣人道謝，並希望「一定要查清楚真相，還我們一個清白。」

許哲維接受媒體聯訪時則是面色凝重，表示法醫研究所提出的鑑定報告，有看到死因方面有提出看法，「但我們認為內容跟理由有所矛盾」。但對於矛盾的部分，許哲維則無法清楚說明，僅說報告中死因與媒體報導、外界猜想的方向都不太一樣，「我只能這樣講」。

現場有媒體提問，賴生遺體是否有驗出藥物反應？許哲維則表示，「我們認為採證藥物的範圍還不夠」。媒體再提問，檢方是否有排除他殺嫌疑？許哲維則說「完全沒有。」許哲維表示，今天檢座講得非常清楚，家屬也充分閱覽證據，「但不管看到死因報告、或是現場勘驗報告，我覺得，過程中有很多疏失。」

許哲維說，自己無意苛責辛苦的調查人員，「但我發現，他們是在案發後非常多小時、隔好幾天才去做鑑識，這件事情我個人比較難接受。我覺得在這個過程中，不要說嫌疑人，嫌疑人的親屬也有回到現場，然後我們再去鑑識，這個鑑識意義不大。當然案發第一時間有去10樓查看，但當時沒有做實質採證，這點無法接受，為什麼現場沒有進行封鎖？」

許哲維表示，先前有幾種版本的案件理論，目前已經明確排除一些，範圍有稍微濃縮，對於不同理論，會再努力找證據；此外，針對毒物反應、以及墜樓與傷勢的矛盾，後續請教高大成法醫以及醫療專業人員後，會再具狀。

▼賴母在偵查庭結束後簡短受訪。（圖／記者白珈陽攝）