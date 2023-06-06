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男吸毒暴斃　南投檢警連破三層販毒網！藥頭開公司登廣告

▲南投檢警費時1年4月追查3層來源、破獲販毒害人集團，起獲咖啡包毒品等物證。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投檢警費時1年4月追查3層來源、破獲販毒害人集團，起獲咖啡包毒品等物證。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子於2年多前因吸毒過量死亡，南投檢警積極溯源追查，在爾後1年4個月內陸續逮捕提供陳男毒品的藥頭「阿軻」、破獲其與郭姓男子等其他4人共組的中部販毒集團，今年2月則跨轄赴新北市逮捕為郭男供貨的另一名藥頭「阿儒」，連破三層販毒上游結構，檢方於5月已對陳姓藥頭等6人提起公訴。

南投縣刑警大隊偵三隊指出，於110年10月22日由南投地檢署賢股檢察官李英霆指揮，追查一名因施用過量毒品、中毒死亡之陳姓男子的毒品來源；經與刑事局偵六大隊第五隊、台中市警局第一分局共組專案小組，向上溯源追查，經分析相關人證物證，發現死者毒品來源為綽號阿軻的陳姓藥頭所販賣提供，隨即聲請相關令票，於111年3月15日執行搜索、拘提到案。

▲南投檢警費時1年4月追查3層來源、破獲販毒害人集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

專案小組另於偵辦期間，發現「阿軻」與郭姓、黃姓、林姓、趙姓等4名男女連繫頻繁，且共組販毒集團，橫行南投、彰化、台中3縣市到處販賣毒品：分工方式為郭男成立公司，負責利用白牌計程車車隊之網路通訊軟體群組「古天樂」、「JR娛樂經濟」、「湯師傅臭臭鍋」等刊登廣告，誘人購買咖啡包毒品，另由阿軻、黃男擔任控台派車運毒，林女和趙女負責進行銷售以共同牟利。

專案小組於同年8月17日經聲請相關令票後執行搜索，拘提嫌疑人郭男等4人到案，並共查扣毒品咖啡包143包（毛重629.55公克）、愷他命7包（毛重10.09公克）、電子霧化煙彈17包、電子煙霧化器1支、霧化彈30盒、一粒眠4顆、夾鏈袋2袋、愷他命殘渣袋2包、毒品咖啡包殘渣袋5包、k盤1組、濾嘴1個（毛重1克）、電子磅秤1台、存摺2本、行動電話2支、BMW自小客車1部等證物。

李英霆爾後指示專案小組續追查第三層上游之毒販，經調閱相關資料、分析、比對並長期跟監蒐證，發現販賣毒品咖啡包給郭男之上游為另一名綽號「阿儒」的陳姓藥頭，並於今年2月8日前往新北市三重區將他拘捕到案，連同郭姓嫌犯等5人於5月11日經檢察官提起公訴。

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