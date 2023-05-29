同性伴侶吸毒過量瀕死　他顧著拍醜態還落跑！鬧出人命下場出爐

▲新北地檢署。（圖／資料照）

記者黃哲民／新北報導

新北1名毛姓男子2021年和同居的何姓男友一同吸食何男付錢購買的毒品，何男因吸毒過量而失控暴走，毛男沒協助就醫，反而錄下何男吼叫醜態，並與在場毒友彭男將何男抬進浴缸泡熱水與冷水後，扔在床上逕自離開，以致何男隔天被發現時，已因中毒休克死亡，新北地檢署依遺棄致死罪嫌起訴毛、彭2人。

起訴指出，毛男與何男是同性情侶，2021年9月起同居在新北市中和區，2人都有毒癮，同年11月27日，何男出資2萬8000元給毛男購毒，毛男找毒友彭男聯繫藥頭，買到約18公克安非他命，當晚8點多帶回毛、何同居處，3人一起吸食，何男因吸毒過量，當晚10點多出現身體不適、大聲吼叫與冒冷汗等症狀。

毛男沒協助何男就醫，反而在旁用手機錄下何男意識混亂的醜態，見何男狀況越來越不對，毛男和彭男合力將何男抬進浴缸先泡熱水沒緩解，換成冷水依舊沒用，毛男明知何男可能有生命危險，明顯已屬無自救力之人，卻因怕被抓到吸毒犯行，涉將何男扔在床上獨處，接著和彭男各自逃走。

何男隔天（28日）上午因沒去上班，公司通知何男家屬，何男的哥哥前往住處會同警員破門查看，赫見何男躺在床上已斷氣多時，經法醫解剖驗屍，認定何男因肺泡性肺炎、濫用安非他命中毒而休克死亡。

毛男逃走後躲藏在北市1家旅館，被警方循線查獲，手機裡還保存事發時所拍何男醜態影片，彭男也隨即落網，毛男2人承認將何男棄之不顧，檢方依遺棄致死罪嫌起訴2人。