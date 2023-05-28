超低調...白天工地打工、騎中古機車　大甲海線大藥頭落網

▲台中警方日前逮捕29歲王姓藥頭，王男年輕精明，穿著短衣褲、夾腳拖，掩人耳目。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區29歲王姓男藥頭，年紀輕輕為人精明，和藥腳相約交易總是分2次，先收錢隔幾天再送貨，穿著短衣短褲、夾腳拖，在左鄰右舍眼中是個樸實的工地打工仔，王嫌明知工地是勞力活，所以賣毒卻未染毒，警方跟蒐2個多月，在人車稀少的鄉下，一旦有陌生人車進村，一下子就被注意，增加查緝困難，日前見王男出現馬上逮捕，還好他身上不是帶現金而是毒品，否則這案子就「開花了」。

台中市刑大偵三隊日前獲悉1名藥腳供出，安非他命是向大甲區的王男購買，警方展開跟蒐，發現王男白天在工地打工，利用晚間相約藥腳碰面，王男沒有毒品前科，交易卻是非常謹慎小心，第1次先收現金，隔幾天後再送毒品，萬一第1次被抓，身上沒毒品，沒事，若是第2次被抓，就辯稱毒品是自己吸食，並非販賣。

警方表示，王男穿著短衣短褲、夾腳拖，拿的手機非高檔智慧型，機車也是中古車，完全就是鄉下人打扮，殊不知，他是大甲海線地區的大藥頭，至於身價如何，只有他自己知道，因為他只收現金，且沒有存入銀行。

員警日前見王男騎機車出現，在空曠地區即攔查逮捕，王男停下車後，一度想加速逃逸，被眼尖員警一把抓回來，原本擔心王男身上萬一是剛收到的錢，整案就破局了，幸運的是，王男這次出門是要送貨，搜出0.44公克安非他命。

警方訊問後依毒品罪嫌送往台中地檢署偵辦，後來3萬元交保，上月已經檢方起訴在案。