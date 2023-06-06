獨／畫面曝！台北之外首家唐吉軻德落腳台中七期　B1清空準備裝修

▲畫面曝光！台北之外首家唐吉軻德落腳台中七期老虎城，現在B1已經清空準備裝修。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

拍板定案！日本跨國連鎖折扣店「驚安殿堂・唐吉訶德DON DON DONKI」第四季落腳台中，地點確定就在七期百貨、老虎城購物中心的地下一樓，目前館方已經將樓層清空，準備讓日方進館裝修。館方證實，台中首家唐吉軻德將在第四季開幕，也一定會早於高雄市，成為台北之外第一家門店。

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▲台中唐吉軻德預計占地560坪，還會有首家日本若櫻壽司餐廳。（圖／記者游瓊華攝）



館方指出，台中首家唐吉軻德位於老虎城地下1樓，佔地560坪，除了日本商品賣場外，另有超市生鮮商品，以及烤和牛串，大福，御飯糰等3個熟食櫃，另外還有首家日本壽司餐廳，預計可容納120人，但非先前盛傳的旋轉壽司模式。

唐吉訶德進軍台中消息在市場謠傳許久，原本傳出要進駐三井LaLaport，但三井否認，之後傳出地點將落在七期百貨商場，市場猜測，以屬性及地域性來說，河南路上的老虎城為最合適地點。先前老虎城官方沒有正面回應，僅強調「櫃位正在調整中，請消費者拭目以待」。但今日老虎城出面證實，也強調，台中門店將優先高雄開幕，成為台北之後首家門店。