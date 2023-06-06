民進黨繳不出性騷案報告　王鴻薇：誰名字不能被主管機關看見？

▲王鴻薇聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨內性騷案連環爆，台北市勞動局1日發文民進黨，要求在5日前將處理情形回報，然而昨日期限已到，勞動局長高寶華說明狀況時表示，民進黨下午有打電話，表示因為資料很多，需要時間整理，目前還沒有回函。對此，國民黨立委王鴻薇質疑，是資料太多，還是沒有資料？還是有誰的名字不能被主管機關看見？

台北市勞動局1日發文民進黨中央黨部，說明雇主應依《性別工作平等法》第13條規定，於知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效糾正及補救措施，並要求6月5日前將處理情形回報勞動局。

根據法規，事業單位只要「知悉」員工有遭到職場性騷擾的情形，就應該立即處理，縱使員工已離職，或是案件已經進入司法程序，都應該有所作為。若員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，就會被處罰最低新台幣10萬元以上、最高50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

王鴻薇昨日在臉書上發文批評，民進黨性騷擾案件事發至今，主席賴清德與民進黨黨部都表示震怒，說絕不寬貸，但是報告交不出來，顯然過去性平通報以及建檔資料根本有問題，台北市勞動局一定要嚴格確保。她質疑，民進黨連法規要求的5日內都無法完備提供報告，是資料太多，還是沒有資料？還是有誰的名字不能被主管機關看見？

王鴻薇開嗆，民進黨不要再玩兩面手法，鏡頭前震怒負責，鏡頭後千瘡百孔，這樣的處理態度，不要再說想接住誰了。不過，王鴻薇也補充，根據性平法規定，如果民進黨不來資料，審查委員會就會依現在手上的資料審查，最後的結果對民進黨可能會是不利的情況，這也是他們咎由自取。