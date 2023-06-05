嗆王鴻薇喊打黑道「會被開槍啦」　起底高雄縱火前科犯正面曝

▲高雄蔡姓男子打電話到國民黨立委王鴻薇擔任台北市議員時的辦公室嗆聲恐嚇，到案訊後交保5萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委王鴻薇去年（2022年）參選北市立委期間，強勢提出打擊黑道等政見，高雄1名蔡姓男子覺得不順耳，打電話到王鴻薇辦公室嗆聲「如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語，蔡男被循線查獲，到案認罪但自稱躁症發作而頭腦不清楚，他認為「黑道也有好人」。台北地院審結，認定蔡男犯行使王鴻薇心生畏懼，依恐嚇危害安全罪判蔡男拘役40天，可上訴。

王鴻薇去年11月26日在九合一公職大選中順利連任台北市議員，隨即於去年12月2日接受國民黨徵召，角逐蔣萬安競選台北市長所留下北市第3選區（中山、北松山）立委缺額補選，並擊敗民進黨候選人吳怡農當選，競選期間，王鴻薇猛攻民進黨黑道參政爭議，強勢提出打擊黑道、強化社會安全網等政見。

▲國民黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

家住高雄的65歲蔡男認為王鴻薇一直拿黑道話題做文章、覺得很不順耳，去年12月6日下午3點多，蔡男在高雄住處，用手機打電話到台北市議會總機轉接王鴻薇的議員辦公室，劈頭就對接聽電話的助理嗆聲「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦」、「我不騙你啦，齁，你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語。

王鴻薇陣營公布此事，主張王鴻薇因打擊黑道的政見遭受人身威脅，吳怡農也立刻聲明譴責暴力、呼籲警方加強保護王鴻薇安全，台北地檢署指揮台北警方循線追查，隔天（7日）晚間在高雄查獲蔡男到案，發現蔡男不但有竊盜前科，還曾犯縱火罪被判刑3年8月定讞入監，前年（2021年）3月才假釋期滿。

蔡男承認不滿王鴻薇的政見而打電話嗆聲，希望王鴻薇好好選立委，「不要提黑道，黑道也有好人」，蔡男被檢方諭令交保後受訪，還激動地把王鴻薇說成高虹安。蔡男審理時辯稱自己罹患精神疾病，事發時躁症發作、吃了藥以致頭腦不清楚。

法官調閱病歷確認蔡男病史，但無法證明蔡男犯案時處於心神喪失或精神耗弱狀態，未達免罰程度，考量蔡男和妻子目前都沒工作、也沒小孩，全靠低收入戶補助過活，依恐嚇危害安全罪判處拘役40天、得易科罰金4萬元，可上訴。