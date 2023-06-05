　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

▲▼台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市勞動局公布違反《勞動基準法》裁罰結果。圖為台北市政府市政大樓。（資料照／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市勞動局公布2023年4月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有49家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為248萬元，其中遭罰最多的亞都麗緻大飯店股份有限公司20萬元。

勞動局表示，2023年4月份罰鍰金額前5名，依序為亞都麗緻大飯店股份有限公司20萬、五福旅行社股份有限公司15萬、創見資訊股份有限公司12萬、長源汽車股份有限公司10萬、宜華國際股份有限公司10萬、福華大飯店股份有限公司10萬、凱星國際餐飲股份有限公司10萬。

勞動局表示，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計20家(40.82％)；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計17家(34.69％)；每7日中未有1例假1休息日，計16家(32.65％)；未依法給付休息日出勤之工資，計11家(22.45％)；延長工作時間超過法令規定，計10家(20.41％)。

勞動局長高寶華說，亞都麗緻大飯店股份有限公司以勞工未申請加班等原因，未依法給付平日延時工時及休息日出勤工資，另使勞工延長工作時間超過法令規定，呼籲公司若勞工超過法定正常工時確有加班提供勞務之事實，或於休息日出勤，雇主即應依法給付平日或休息日之延長工時工資，另使勞工延長工時，亦應注意法令每月工時上限，以免一再觸法。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台男尾隨突「伸手摸她下身」！　南韓正妹嚇瘋
快訊／藍中正萬華立委初選不納黨員投票　611至613全民調
快訊／花1元買塑膠袋中千萬！　統一發票3、4月清冊曝光
快訊／微風運河驚見男浮屍　約20-30歲
快訊／下班注意！雨區擴大「11縣市大雨特報」
無預警！　日本來台名店悄悄熄燈
獨／美商富淳領導狠坑下線！百人被騙2040萬
獨／幫父親事業休學重考　高二籃球好手戲水溺斃…校方哀慟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

給柯文哲「非常高評價」　前日相野田佳彥讚：有領袖氣質、令人尊敬

快訊／藍中正萬華立委初選不納黨員投票！　611至613全民調

怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人

柯文哲拜會前日相野田佳彥　談核能、福食「沒理由台灣人不能吃」

政府調薪獨漏退休軍公教　藍黨團：他們為國奉獻一生情何以堪？

蔣萬安去不去上海雙城論壇？　北市府：最快6月底會決定

新光金40萬股東緊盯！吳東進幫台新金吳東亮站台　高喊「我們家的光榮」

藍中正萬華立委選戰派奇兵？　應曉薇提「韓冰」：我馬上退選

林奕華因助理捲性侵案被連帶賠錢　藍稱「她非加害人」不需懲處

北市勞動局全面檢查捷運及地下開挖工程　違規達87項、罰鍰305萬

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

給柯文哲「非常高評價」　前日相野田佳彥讚：有領袖氣質、令人尊敬

快訊／藍中正萬華立委初選不納黨員投票！　611至613全民調

怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人

柯文哲拜會前日相野田佳彥　談核能、福食「沒理由台灣人不能吃」

政府調薪獨漏退休軍公教　藍黨團：他們為國奉獻一生情何以堪？

蔣萬安去不去上海雙城論壇？　北市府：最快6月底會決定

新光金40萬股東緊盯！吳東進幫台新金吳東亮站台　高喊「我們家的光榮」

藍中正萬華立委選戰派奇兵？　應曉薇提「韓冰」：我馬上退選

林奕華因助理捲性侵案被連帶賠錢　藍稱「她非加害人」不需懲處

北市勞動局全面檢查捷運及地下開挖工程　違規達87項、罰鍰305萬

現烤出爐就秒殺！台北15元銅板點心「蟹殼黃」　酥皮芝麻香包青蔥

好市多切片起司發霉「長灰綠斑紋」！　衛生局衝現場拆3包結果曝

台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

洗衣店衣物遭竊　恆春警調監視器鎖定對象追緝

河邊鴨子頻失蹤！村民疑藏水怪　抽乾水驚見15kg「尖牙巨獸」

新板豪宅屢創9字天價　隔街「億級社區」苦撐8字頭

《無限神速斬 勇者鬥惡龍達伊的大冒險》9／28上市　收錄鬼岩城之戰劇情

上架就被掃光、10倍修護力升級的超強保養！女生化妝台的居家常備品

舒壓與情感共鳴！劇團即興演譯生命故事　療癒玉醫精神病友

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

政治熱門新聞

何志偉遭控肢體性騷道歉了

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

陸生問這一題　柯：你還回得去嗎？

何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼

前國民黨智庫曾柏文深夜致歉

女遭戳胸被阻報警！張斯綱點名吳思瑤

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

陸軍中校體測...突倒地抽搐死亡

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

曾柏文被控性騷道歉　受害者批說謊

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

藍綠性騷擾連環爆　翟神曝3招辨別

更多熱門

相關新聞

快訊／綠性騷案連環爆！北市勞動局再發文　處置不當最高罰50萬

快訊／綠性騷案連環爆！北市勞動局再發文　處置不當最高罰50萬

民進黨今（2）日爆出第二件性騷案，台北市勞動局長高寶華下午在北市議會指出，勞動局將再次行文給民進黨中央，要求民進黨中央一定要儘速回報，若違反規定可處10萬元至50萬元罰鍰。

北市勞動局要查　民進黨爆性騷吃案

北市勞動局要查　民進黨爆性騷吃案

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！

員旅要自己請特休　網轟：算什麼福利

員旅要自己請特休　網轟：算什麼福利

張國煒熬夜開機超時？不歸勞基法管

張國煒熬夜開機超時？不歸勞基法管

關鍵字：

勞動局勞基法

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

鍾明軒惹惱廠商！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面