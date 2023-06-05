北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

▲台北市勞動局公布違反《勞動基準法》裁罰結果。圖為台北市政府市政大樓。（資料照／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市勞動局公布2023年4月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有49家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為248萬元，其中遭罰最多的亞都麗緻大飯店股份有限公司20萬元。

勞動局表示，2023年4月份罰鍰金額前5名，依序為亞都麗緻大飯店股份有限公司20萬、五福旅行社股份有限公司15萬、創見資訊股份有限公司12萬、長源汽車股份有限公司10萬、宜華國際股份有限公司10萬、福華大飯店股份有限公司10萬、凱星國際餐飲股份有限公司10萬。

勞動局表示，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計20家(40.82％)；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計17家(34.69％)；每7日中未有1例假1休息日，計16家(32.65％)；未依法給付休息日出勤之工資，計11家(22.45％)；延長工作時間超過法令規定，計10家(20.41％)。

勞動局長高寶華說，亞都麗緻大飯店股份有限公司以勞工未申請加班等原因，未依法給付平日延時工時及休息日出勤工資，另使勞工延長工作時間超過法令規定，呼籲公司若勞工超過法定正常工時確有加班提供勞務之事實，或於休息日出勤，雇主即應依法給付平日或休息日之延長工時工資，另使勞工延長工時，亦應注意法令每月工時上限，以免一再觸法。