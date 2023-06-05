打電話到辦公室恐嚇王鴻薇！一直弄黑道「會被開槍」　他下場曝光

▲國民黨王鴻薇2022年底投入立委補選時，接到恐嚇電話。（資料圖／記者李毓康攝）

記者戴若涵／台北報導

王鴻薇2022年底接受國民黨徵召，投入台北市第三選區立委補選，由於她連番攻擊當時的民進黨對手吳怡農背後有黑道勢力，辦公室助理不久後便接到恐嚇電話，稱如果一直弄黑道「會被開槍」。王鴻薇隨即報警處理，日前該名打電話出言恐嚇的蔡姓男子，被依照恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

回顧整起事發經過，蔡男事發時見時任台北市議員的王鴻薇參選立委，並宣稱要打擊黑道，心生不滿加上躁症發作，於2022年12月6日下午3時04分，於高雄市前金區河東路上某處，用手機打電話到台北市議會，轉接到王鴻薇辦公室分機，向王鴻薇的劉姓辦公室助理表示，內容包括「我不騙你啦，齁，你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」、「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦」。

但當劉姓助理進一步追問他的身分時，蔡男隨即掛斷電話。王鴻薇接獲消息後，當晚隨即前往三張犁派出所報案，並透露，為了以防萬一，她的競選團隊事後也申請警方隨扈保障人身安全，表示自己絕對不會屈服， 也不會縱容這種恐嚇威脅的行為。

▲王鴻薇隨即報警處理。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

台北地方法院指出，蔡男先前曾因竊盜、縱火未遂等案件被判刑1年3月確定、3年8月確定，2案接續執行，於2020年3月16日假釋出獄，並於2021年3月1日縮刑期滿，如今再犯罪，雖然構成累犯，但因罪名、性質不同，因此不加重其刑。

法院審酌，蔡男僅因對王鴻薇的言論不滿就犯下恐嚇犯行，但考量他案發時情緒不穩定，最後依照恐嚇危害安全罪，將他判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。