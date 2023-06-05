抵制RISU外流片！他驚曝「更可怕後果」　會員1天暴增萬人

▲不少受害者的性影像在「RISU社團」擴散傳播。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

猶如病毒無限擴散的「RISU社團」，因散佈各種私密、偷拍與外流片，引發各界呼籲「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有！」然而知名足球球評石明謹在臉書曝「可怕後果」，表示抵制RISU運動消息一出，以RISU為名的社團激增，連人數也反暴增，「一天內就增加約一萬人。」

在臉書搜尋「RISU」關鍵字，就會跳出一堆「RISU流出女大生作業簿」、「Risu前任自拍流出」、「Risu限時加入（外流）」等非法社團，裡面散佈私密影像、外流片等，會員數也多達十幾萬。

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時代力量立委王婉諭說，這類散佈、交換性私密影像的群組社團，造成大量受害者的性影像擴散，這些影片絕大多數未經受害者同意，且許多人甚至是在影片被散佈出去後才無意間得知。這類型的社團，可說是多如牛毛，從去年接受陳情後，就發現這些群組被檢舉後，會繼續備份、增生，且社團人數依然非常驚人。

事實上，除了臉書成了暗黑傳播溫床外，不肖人士還透過短網址的轉換，上傳過到LINE、Dcard或各種論壇，而平台管理員也難以發現與審查。高雄市議員白喬茵也極力呼籲，別一時滿足個人好奇心，進而傷害被偷拍的不知情者，「不觀看、不加入、不分享、不持有、不下載、不轉傳」，如果看到身邊朋友在社團裡面，甚至是協助分享的，也可以進行道德勸說。

▲名人極力抵制RISU社團。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）



然而抵制RISU運動曝光後，反而引來網友刻意去搜尋，石明謹在臉書驚呼，「大家不知道另一件可怕的事，那就是這個活動出來之後，RISU網站的會員人數，一天內就增加約一萬人。」

底下網友熱議，「敢點那些網址的也很敢，都不怕中毒」、「祝福點進去網站的都PC中毒，手機被綁架」、「本來都沒聽過，這兩天突然變很有名」、「感覺這東西臉書也檢舉不掉」、「就詐騙套路」、「所以我沒分享，就進去看有好友就封鎖」。

最後，白喬茵也喊話，呼籲社會大眾不要成為加害人的一份子，也希望警政單位，盡快透過網路IP追查這些外流影片的源頭並嚴懲。另外，她更期待所有立法委員以及即將參選的立委關注此案，在未來法律制度跟程序上，能真正防堵偷拍與私密影片外流，守護每位市民的隱私。以下行為都有違法的可能，大眾千萬別知法犯法：

1. 偷拍成人性影像：成人—3年以下有期徒刑、兒童—1年以上7年以下有期徒刑。

2. 無正當理由持有兒少性影像：1年以下有期徒刑。

3. 分享性影像給別人：5年以下有期徒刑。

4. 下載性私密影像：5年以下有期徒刑。

5. 製造換臉（deepfake）性影像：5年以下有期徒刑。