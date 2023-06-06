柯文哲拜會立民黨談台美日關係　「台灣女兒」蓮舫盼交流越來越多

▲民眾黨主席柯文哲、立憲民主黨參議員蓮舫（右二）。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，6日訪日行程進入第三天，一早再到眾議院拜會立憲民主黨參議員「台灣女兒」蓮舫等人，兩人先簡單致詞後，進入閉門會議約10分鐘。會後，蓮舫表示，雖然雙方對兩岸議題沒有太多討論，但她同意柯文哲所言，認為台美日關係非常重要。

柯文哲6日上午再訪眾議院，拜會立憲民主黨參議員、「日台懇」（日台議員懇談會）會長蓮舫，參議員熊谷裕人，眾議員笠浩史、櫻井周、源馬謙太郎、青山大人等人。

柯文哲致詞時先感謝日本在疫情期間捐給台灣超過400萬劑疫苗；台灣與日本的關係，在私人方面，自己兒子現在正在東京帝國大學讀博士班，且太太陳佩琪還提醒說，兩人結婚30年來3趟出國都是到日本，顯然這裡對他來說是感到特別親切。

柯文哲提及，故總統李登輝曾說過，台灣面對國際關係時，最簡單方法就是把日本當參考並做調整融合，大概就不會差太多；此次來日本，希望除了認識日本以外，也希望日本更認識台灣，如同李登輝所言，台日合作對東亞和平很重要，而在此表達出要繼續合作。

蓮舫致詞時則說，剛剛柯文哲提及兒子在東京的大學留學，事實上她的女兒也曾在台灣的大學留學過，因此特別感受到親切，今天因為國會待會有會議要召開，所以來的人比較少一點，但到場議員都非常喜歡台灣，特別在之前發生新冠肺炎和後來的俄烏戰爭，現在深刻感覺到台日關係非常重要，所以期待未來政黨、議員之間的交流可以越來越多。

隨後進入閉門會議，約過10分鐘後再開放媒體拍攝，而柯文哲與蓮舫則一同接受媒體訪問。針對閉門會議談及內容，柯文哲回應，什麼都可以聊，主要是講台灣跟日本的合作非常重要，因為對東亞的和平，特別是李登輝也曾交代過一些事情，「我想蓮舫跟李登輝很熟，我們有交換一下李登輝當時一些建議。」

被問到有沒有談及兩岸議題？蓮舫指出，剛才因為時間非常有限，所以對兩岸問題沒有太多的討論，但剛才柯文哲在對話當中，有提到台美日之間關係非常重要，這部分她是非常同意的。