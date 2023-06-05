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批日美食地雷挨轟！　蔡阿嘎酸評「嘉義難吃雞肉飯」被翻出譙爆

 ▲▼蔡阿嘎評點嘉義火雞肉飯。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▲蔡阿嘎評點嘉義4間火雞肉飯。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

記者許凱彰／綜合報導

YouTube圈長青樹、破250萬訂閱網紅蔡阿嘎6月初因一支《日本5家超難吃的連鎖地雷店》慘遭網友炎上，後續儘管已經下架影片並道歉，也無法弭平網友的怒火。隨後，蔡阿嘎又再被挖出2023年初PO出的影片點評「嘉義4嘉難吃火雞肉飯」，讓網友不禁狠批，「這個需要也比照日本道歉嗎？」

嘉義的火雞肉飯遠近馳名，每個嘉義人心中都有屬於自己口味的「火雞肉飯」。YouTuber蔡阿嘎在2023年初上線以《比噴水評價還低的嘉義火雞肉飯，到底還能多難吃？》為題的影片，帶著公司同事遊玩嘉義。

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▲▼蔡阿嘎評點嘉義火雞肉飯。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▲▼蔡阿嘎在影片中直接酸，全嘉義最難吃的雞肉飯是噴水雞肉飯。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▲▼蔡阿嘎評點嘉義火雞肉飯。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

在影片開頭先以「全嘉義最難吃的火雞肉飯是哪間」做開頭，以Google評分做為選店基準，選定比知名的「噴水雞肉飯」評價還低的4家店，其中包括嘉義市陳家、朴子莊家、水上阿枝和嘉義大府城，並在影片中一一念出Google評論中的低評價評語，也親自到場試吃，點評、反應全都錄。

不少網友在蔡阿嘎日本地雷美食事件後，也挖出這支已經上片近半年的影片，紛紛留言提到，「這不用道歉嗎」、「遇日本就道歉，那這四家怎麼辦」、「這種公開批評、謾罵的影片，確定還要擺著嗎」、「這個需要也比照日本道歉嗎？」

 

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