香山某畜牧場排放廢水　竹市環保局開罰、要求改善

▲環保局稽查及採樣情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市環保局近日接獲民眾陳情，香山區南港里周邊某畜牧場排放廢水產生異味，造成溪水污染及影響環境品質，環保局稽查人員近日多次至現場稽查採樣，並依《水污染防治法》規定重罰，並要求業者限期改善。環保局提醒業者切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將採最嚴厲之處分，絕不寬待。

市府今(112)年5月6日接獲通報鹽港溪遭排放黑色廢水，隨即由環保局派遣稽查人員前往現場，稽查發現為香山區某畜牧場所排放廢水導致。稽查人員現場採樣檢測，後續經檢測結果排放廢水超標17倍，有繞流排放之虞，後續將依水污染防治法規定裁處新臺幣6萬元至2,000萬元罰鍰，並要求業者限期改善。

後續該業者仍因排放廢水及異味問題，於6月3日遭民眾陳情。環保局派員到場稽查後，除採取放流水樣檢測分析，另查獲該畜牧場有未依許可證件操作、未依檢測申報規定紀錄等違規情事，現場已命業者限期改善，並將依水污染防治法規定裁處，待詳細檢驗結果出爐，會再倍數增加罰款。

環保局提醒不肖業者切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰，絕不寬待，並請民眾重視環保、提高環境品質，如果在本市轄內各水體發現有水環境污染情事發生時，請於第一時間撥打1999市民專線或環保局免費陳情專線0800-066666進行通報，多付出一分努力與關懷，就可以減少一分的危害，合力守護水環境，落實全民綠生活與聯合國永續發展目標SDG6環境品質，讓新竹市邁進宜居永續的環保家園。

▲廢水處理設施操作狀況檢查-固液分離設施。（圖／新竹市政府提供）