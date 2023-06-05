竹市微型圖書館7月起增2處　電子書閱讀場域升級至16處

▲微型圖書館演藝廳站將遷移至明志書院立體停車場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

為提升新竹市圖書館閱讀量能，市府於7月起調整並擴大微型圖書館服務，將於新竹市明志書院立體停車場（西大路317號）及香山行政大樓（育德街188號）增設新站點。文化局表示，預計此次調整後，更能提升讀者使用圖書借閱服務的便利性，除實體書之外，竹市亦持續推動Hami book電子書場域閱讀服務，全市增至16處服務場域。

文化局長錢康明表示，目前新竹市共設置3座微型圖書館，分別位於稅務局、演藝廳、柴橋活動中心，今年7月起將新增香山行政大樓服務站點，方便香山區市民借閱使用；另因應總圖書館工程持續進行，並擴大微型圖書館使用效益，演藝廳微型圖書館將於6月9日起將設備遷移至明志書院立體停車場，預計7月開放服務。

錢局長表示，為免造成民眾的不便，即日起至6月30日止，微型圖書館各站書籍借閱時間自原14日調整為28日，借閱冊數從4冊調整為6冊，提供民眾於搬遷期間有更充裕的閱讀時間及數量。

錢局長指出，新竹市也持續推動「Hami book」電子書場域閱讀服務，今年增設10站點，擴大至區公所、運輸節點、醫院等，全市共16處服務場域，讀者只要在據點透過手機、平板電腦等智慧型載具，就可免費閱覽近6,000本書籍及180種期刊雜誌，可多加利用。

文化局說明，Hami Book APP是相當容易操作使用的軟體，以 GPS 定位技術提供數位閱讀，民眾只要先下載安裝Hami Book APP，開啟GPS定位，在新竹市16個閱讀場域據點與周遭定位範圍內，即可使用Hami book 24小時全天候電子書場域閱讀服務。

文化局補充，目前新竹市16處閱讀場域，包括新竹市政府、將軍村開放圖書資訊園區、新竹市圖書館青少年館、動物園分館、龍山分館、新竹市東區區公所、新竹市北區區公所、新竹市香山區區公所、新竹轉運站、新竹火車站、新竹市立馬偕兒童醫院、新竹馬偕紀念醫院、國軍桃園總醫院新竹分院、臺大醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、南門綜合醫院等。相關資訊可上新竹市圖書館官網（https://library.hcml.gov.tw/）查詢。

▲新竹市持續推動「Hami book」電子書場域閱讀服務。（圖／新竹市政府提供）