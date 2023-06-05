扯下女路人「假髮」嘻笑不道歉　男律師被肉搜慘丟飯碗

▲莉琪（左）走在紐約街頭，竟被陌生人（右）扯掉假髮。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

來自美國紐約市的音樂家莉琪（Lizzy Ashliegh）走在路上，竟突然被陌生男子硬扯掉假髮，她憤怒質問為什麼要這麼做，對方卻只是嘻皮笑臉，顯然毫無悔意。這段影片在社群媒體瘋傳後，鄉民們火速將男子身分肉搜出來，最終促使對方遭律師事務所開除。

莉琪在字幕寫道，「這傢伙只是扯下我的假髮，然後繼續往前走。我發誓，紐約有惡魔。」她遭襲擊後，一邊拿出手機蒐證，一邊憤怒地問，「先生，這是他X的為什麼？你為什麼要把我的假髮摘下來？這不好玩，你根本他X的不認識我。」未料男子只是露出一抹賊笑，什麼話也沒說，更遑論道歉。

莉琪的脖子因為這次攻擊而受傷，所以在質問無果後，她立刻前往報案，並在警察建議下，看診檢查傷勢，最後被開立了肌肉鬆弛劑藥物。

▲安東尼的身分與工作很快就被肉搜出來。（圖／翻攝TikTok）



大批網友對此感到憤怒，紛紛留言，「他表現得像是妳根本不存在一樣，我要瘋了」、「他還在我們面前微笑，我太氣了」。一些人展開私下搜索，不到12小時就發現，這名男子名叫安東尼（Anthony Orlich），目前在紐約市法律事務所「Leader Berkon Colao & Silverstein」工作。

根據法律事務所聲明，他們承認影片中男子就是自家員工，也不認同扯假髮的恐怖行為，「我們嚴肅看待任何員工的不當行為，不論在工作場所的內部或外部」。一名發言人證實「他不在我們公司了」。

網友們紛紛表示大快人心，「我很遺憾他選擇像這樣攻擊妳，妳完全不值得被這樣對待，我很高興他將為此承擔後果。」莉琪後來也發聲感謝網友們的支持、安慰與鼓勵，但她計畫採取法律行動，因此無法透露太多。目前尚不確定，安東尼是否遭到調查。