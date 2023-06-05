侯友宜支持度回升？戴立安解析「9天3份民調」結果　給藍營2警訊

▲戴立安透露，在最新的民調中，侯友宜的支持度回升到20％。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜支持度18.3％墊底，遭民眾黨總統參選人柯文哲超車，製作此份民調的民調專家戴立安4日透露，其實他在5月下旬共做了3份民調，做完美麗島民調後，《美麗島電子報》董事長吳子嘉又委託他做了一次，結果顯示，侯友宜的民調雖小幅回升到20%，但他仍提出兩大警訊。

戴立安在網路節目《董事長開講》中指出，自己在五月下旬一連九天做了3場總統大選的民調，做完第一個案子後，其實支持度就開始改變，到了美麗島的民調，效應發酵，才出現侯友宜18.3％；而緊接著吳子嘉又委託他做第三份民調，他提到，這中間雖然才短短幾天但也發生很多事，例如侯友宜上《董事長開講》的節目，讓侯友宜支持度確實有回升到20％，但排行還是第三，侯柯的差距在兩份民調中都在誤差範圍內。

戴立安坦言，第一次看到侯友宜跌到18.3％的時候，民調公司也很著急，開始進行資料上的清查，檢查過樣本、抽樣都沒有問題，他直言，有網友說「侯友宜的民調比較低，是因為藍營的支持者抽得比較少」，這完全是倒果為因的說法。他舉例，去年九合一大選完，侯友宜的支持度是39.9％，「那這個支持度代表我們藍營支持者抽得比較多嗎？」

戴立安再三保證這份民調的公正性，是反覆做了兩次的結果。他也分析，上次侯友宜掉了七個百分點，支持度都跑到柯文哲身上；這次侯友宜流失的七個百分點，一部份又跑到柯文哲，一部分則是轉為未表態。他指出，第一次是因為九合一大選完，國民黨內部開始出現很多問題，流失的支持度都轉到民眾黨；這次變動的原因則是因為國民黨正式徵召侯友宜，鴻海創辦人郭台銘的反彈。

戴立安也示警，連在大本營新北市，侯友宜的支持度都萎縮不少，是很大的警訊，而北部被視為偏藍的票倉，在最新的民調也都顯示較支持柯文哲，國民黨也要注意了。