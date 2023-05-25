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阿富汗十年來罕見洪患　中部省分釀6死100棟屋被沖毀

實習記者任庭儀／編譯

阿富汗中部24日受暴雨侵襲，嚴重洪患導致6人喪生，100棟房屋、200頃農田都被洪水沖毀，古爾省（Ghor）發言人表示，「在過去十年都沒見過這樣的洪水。」在塔利班掌權後，阿富汗面臨全球最嚴重的人道主義危機，10個阿富汗家庭中9個都吃不飽。

法新社報導，塔利班在古爾省發言人哈馬斯（Abdul Wahid Hamas）指出，首府恰赫恰蘭（Chaghcharan，舊稱Firozkoh）有3名婦女和1名兒童因房屋被沖走導致喪命；同省帕薩班德縣（Pasaband）也有1男1女也被洪水沖走，尋獲時已無生命跡象，另有1人失蹤。

哈馬斯補充，至少在過去十年都沒見過這樣的洪水，當時大雨傾盆而下，導致災難性山洪發生，目前尚無法估計此次洪患的經濟損失。

▲▼塔利班,女法官,阿富汗女性。（圖／路透）

▲阿富汗女性在塔利班掌權後受到諸多限制，引起國際社會施壓關注。（圖／路透）

高達97%阿富汗人民正面臨極端貧困，許多人都依賴援助生存，然而塔利班掌權近兩年來，給予阿富汗的援助大幅減少，各國皆持謹慎態度應對喀布爾（Kabul）的新統治者。世界糧食計劃署（World Food Programme）今年3月表示，10個阿富汗家庭中有9個買不起足夠的食物。

除了吃不飽之外，在塔利班的女性也受到諸多限制，包括禁止女性接受教育、禁止進入公共場所，也禁止她們為聯合國在內任何非政府組織工作。如今，國際社會將阿富汗女性權益視為援助關鍵，並嚴正表示，塔利班當局須做出改變，才有機會繼續獲得援助。

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