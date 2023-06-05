遭控昔未處理性騷案「受害者調職」　徐佳青回應了

▲台北市議員何孟樺上周出面揭露民進黨性騷事件。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「#MeToo」風暴持續延燒，民進黨台北市議員何孟樺上周揭露，其中一名受害者是2018年她擔任青年部主任時的下屬，加害人是已去職的組織部副主任林男固，後根據時間線推敲，當時處理此事的副秘書長為現任僑委會委員長徐佳青。對此，徐佳青稍早向《ETtoday新聞雲》表示，何孟樺所表述內容與真實過程不完全一致，她亦不便評論。

何孟樺上周透過舉行記者會、發布臉書貼文等方式，揭露擔任青年部主任期間的性騷擾案例，指控當時案件上報到副秘書長，副秘書長卻只警告加害人，還讓他平調，被害人則被調職。不過，林男固後續在貼文下方留言說明，當時有向副秘表示願意接受調查，自己沒有半夜電話騷擾，寫的東西也不是情書，但若自身行為造成對方困擾，他感到很抱歉。

對此，目前人在國外出差的徐佳青稍早表示，當事人並不希望此事件繼續討論，當事人想安靜過日子。

徐佳青說明，何孟樺的臉書文是以她個人主觀感受所表述的，與真實處理的過程不完全一致，但為避免造成當事人困擾，自己儘量不再多說什麼，這個時間點大多數人是以情緒而非法律做基礎來討論，她不便評論。